¿Quiénes son los candidatos de Riquelme para suceder a Alfaro en Boca?

El Lechuga ya no continuará en el cargo y Román avisó que ya tenía el nombre para su reemplazante. ¿Cuáles son las opciones para el futuro xeneize?

"Es el fin de un proceso", fue la despedida de Gustavo Alfaro antes de enfrentar a . El arrollador triunfo de la fórmula Ameal - Pergolini coloca a Juan Román Riquelme de nuevo en el club y ante las decisiones futbolísticas del futuro inmediato de Boca. El Xeneize se queda sin entrenador y la nueva cúpula dirigencial deberá definir quién será el futuro DT. "Yo ya tengo todo, pero hay que tener respeto por los que están", había dicho Román hace unos días en Intrusos. Con la victoria confirmada, el misterio, entonces, empieza a revelarse. Y los candidatos, a desfilar.

MIGUEL ÁNGEL RUSSO

Miguel Ángel Russo pica en punta para ser el sucesor de Alfaro. Su buena relación con Román, además de su experiencia en la institución tras su paso en 2007 lo colocan como un candidato serio, no solo por ser del perfil futbolístico del futuro vicepresisdente, sino también por su manera de trabajar y los logros ya obtenidos. A su lado, además, podría estar Sebastián Battaglia como ayudante de campo. Además, otro de sus colaboradores es Leandro Somoza, de pasado en la institución.

Russo viene de trabajar en dos equipos en 2019:

Alianza Lima , en la primera parte del año, en donde dirigió 15 partidoss, ganó tres, empató cuatro y perdió ocho. Se fue tras quedar afuera en la fase de grupos de la .

, en la primera parte del año, en donde dirigió 15 partidoss, ganó tres, empató cuatro y perdió ocho. Se fue tras quedar afuera en la fase de grupos de la . Cerro Porteño, en la segunda parte del año, en donde dirigió 19 partidos, ganó siete, empató siete y perdió cinco. La dirigencia le pidió la renuncia luego de la eliminación ante River en cuartos de final de la Copa Libertadores y una posterior derrota ante Deportivo Capiatá en el Torneo Clausura.

EDUARDO DOMÍNGUEZ

La aparición de Eduadro Domínguez en el fútbol argentino fue disruptivo: tuvo un inicio furioso en , en donde logró llegar a la final de la 2015, y luego un gran paso por en sus primeras dos temporadas. A principios de 2019 pasó a Nacional de Montevideo, en donde tenía por delante el desafío de hacerlo protagonista en la Copa Libertadores, pero no tuvo tiempo de trabajo: la dirigencia del Bolso lo cesó de su cargo luego de apenas ocho partidos, entre los cuales ganó la Suercopa Uruguaya ante Peñarol por penales, obtuvo dos triunfos que encaminaron al equipo en su grupo del certamen internacional, pero no pudo sumar de a tres en el torneo local. No volvió a trabajar desde entonces.

JOSÉ NÉSTOR PEKERMAN

Pekerman fue uno de los técnicos más influyentes en la carrera de Riquelme: fue su formador en los seleccionados juveniles de y, luego, sacó lo mejor de él en la Selección argentina durante la Copa del Mundo de en 2006. Su jerarquía y sus pergaminos lo colocan como un nombre más que seductor para cualquiera que busque entrenador, pero hasta ahora desestimó cada una de las propuestas que le llegaron para dirigir clubes en el año y medio que lleva sin trabajar (su último partido junto a fue en la elminación del Mundial 2018). En su carrera solo figuran y Tigres, en donde no tuvo un destacado paso. Aquella última experiencia en el fútbol mexicano se dio durante el 2009. ¿Repetirá una década después?

JORGE ALMIRÓN

El rumor de Almirón surgió a partir de una declaración de Riquelme. El elogio data del 2014, cuando el DT estaba en Independiente: "A mí me da gusto verlo, nunca cambia su manera de jugar. Todos dicen que el técnico es raro, por eso no se lo reconoce". Luego de un gran paso por , le costó asentarse en durante el 2018 y en a principios de 2019. En junio pasó a dirigir el Al Shabab de Arabia Saudita, pero lo despidieron tras apenas 10 partidos.