Cancelo, tras la derrota de Portugal: «Solo jugamos 15 minutos»

João Cancelo vive semanas clave con Portugal y el Al-Hilal, mientras se define su futuro.

El Barcelona busca ficharlo este verano tras su cesión desde el Al-Hilal en invierno, y ayer fue titular en el debut de Portugal en la Copa del Mundo 2026, que terminó 1-1 ante la República Democrática del Congo. (1-1).

Comenzó como lateral derecho y terminó como izquierdo, su posición habitual con Hans Flick en el Barcelona, en un encuentro mediocre del equipo de Roberto Martínez.

Fue el más activo de Portugal e incluso marcó una tijera en la segunda parte, aunque el gol fue anulado por fuera de juego.

Tras el partido, el jugador portugués admitió su decepción y se mostró autocrítico: «El empate nos sabe a derrota. Queríamos ganar, por nosotros y por todo el equipo. No lo logramos, cometimos errores y debemos corregirlos».

Y añadió, según recoge el diario «Mundo Deportivo»: «Dominamos el partido en cuanto a posesión, pero no tuvimos muchas ocasiones de gol. Necesitamos crear más ocasiones. Hubo momentos en los que nos precipitamos, lo que provocó contraataques del rival».

Y añadió con pesar: «Marcamos un gol y jugamos bien unos 15 minutos, pero no creamos ocasiones. Nos precipitamos en el último tercio».

De cara al duelo contra Uzbekistán, sentenció: «Solo sirve ganar. Todos, titulares y suplentes, debemos estar unidos; los grandes equipos se forjan en los momentos difíciles».







