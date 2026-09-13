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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Cancelo suplente: Flick anuncia la alineación del Barcelona ante el Levante

H. Flick
João Cancelo
Barcelona
Levante
H. Abdelkarim
Primera División
Alemania
Portugal
España
Egipto

¿Cuál es la situación de Hamza Abdelkarim?

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, anunció la alineación de su equipo para enfrentarse al Levante, este domingo, en la quinta jornada de LaLiga.

Flick apostó por un tridente ofensivo formado por Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon, mientras que el delantero egipcio Hamza Abdelkarim y su compañero brasileño Gabriel Jesus se sientan en el banquillo.

Pueden debatir los temas y las noticias de manera más profunda en los foros de "Kooora"

La alineación completa del Barcelona quedó de la siguiente manera:

Portería: Joan García.

Defensa: Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Eric García

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Primera División
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Centro del campo: Pedri, Fermín López, Rodri.

Ataque: Lamine Yamal, Raphinha, Gordon

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