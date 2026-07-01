Según varios medios, el lateral portugués João Cancelo ha puesto una condición inesperada para volver al Al-Hilal la próxima temporada.
El jugador dejó el Al-Hilal en invierno tras ser cedido al Barcelona hasta final de temporada, después de que el técnico Simone Inzaghi lo excluyera de la plantilla local.
Según el diario saudí «Okaz», el Al-Hilal quiere recuperarlo para la próxima temporada, pese al interés del Barcelona.
Sin embargo, el lateral luso impone una condición: la salida del técnico Simone Inzaghi, quien lo marginó la temporada pasada.
El jugador quiere seguir en el Barcelona, donde ha brillado bajo la dirección de Hans Flick.
Su contrato con el Al-Hilal vence en 2025, lo que favorece al club saudí, aunque el Barcelona busca una fórmula económica para ficharlo definitivamente con el respaldo del jugador.
El jugador, de 32 años, llegó al Al-Hilal en verano de 2024 procedente del Manchester City y ha jugado 42 partidos, con 3 goles y 14 asistencias.