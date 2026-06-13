En unas confesiones poco habituales, el portugués João Cancelo, jugador del Barcelona de 32 años, relató cómo vivió la tragedia de la muerte de su madre en un accidente de tráfico y cómo intentó levantar el coche para salvarla sin éxito. también relató el violento robo que sufrió en 2021 en Mánchester y que le dejó una cicatriz permanente en la cabeza.

En una entrevista con el programa portugués «Alta Defesa», de «SIC», el futbolista se sinceró por primera vez y confesó con la voz quebrada: «Fue un momento que cambió mi vida para siempre. Recuerdo algunas cosas: el último grito de mi madre y a mi hermano, entonces de ocho años, llorando».

Sobre el accidente, recordó:

Intenté levantar el coche para sacarla, pero no pude». Era de noche, estábamos entre matorrales, al borde de un precipicio. Lo intenté con todas mis fuerzas, pero levantar un coche es imposible».

El robo

También relató el violento robo que sufrió en 2021 en Manchester, cuando jugaba con el City: «Uno de los ladrones me dio la espalda, así que vi la oportunidad de actuar. Ahora me arrepiento, pero le di un puñetazo en la nuca. Cayó y se le cayó el cuchillo. Lo alejé de una patada, pero entonces me golpearon en la cabeza con una barra de hierro.

Cancelo añadió: «Esta cicatriz que aún tengo en la cabeza es de aquel incidente; me dieron ocho puntos. Perdí el conocimiento. Luego me desperté y vi un cuchillo apuntándome al cuello».