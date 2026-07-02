Cancelo lidera la rebelión; detalles de la trama del Barcelona contra el Al-Hilal

João Cancelo se enfrenta a la directiva del Al-Hilal tras pedir su salida este verano para volver al Barcelona.

Según el diario español «Sport», el jugador ha comunicado a la directiva del Al-Hilal, a través de su agente, que no desea cumplir el último año de su contrato y ha exigido al club que negocie con el Barcelona para formalizar su traspaso tras el Mundial 2026.

El Barça, que lo ve como su prioridad para el lateral derecho, ya ha alcanzado un acuerdo preliminar de dos temporadas a la espera de negociar con el Al-Hilal.

El informe añade que, si las conversaciones no avanzan tras el Mundial, el jugador está dispuesto a intervenir directamente para presionar al Al-Hilal y facilitar su llegada al Camp Nou, convencido de que su futuro está en Barcelona.

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El informe añade que el jugador ya ha hecho concesiones económicas para vestir la camiseta del Barcelona, pues rechazó una oferta mejor del Inter de Milán y aceptó una reducción salarial para facilitar su fichaje, lo que ha reforzado el deseo de los responsables del Barcelona de incorporarlo de forma definitiva.

El Al-Hilal no quiere dejarlo marchar sin una compensación y pide más de 10 millones de euros, cantidad cercana a los 20 millones que pagó hace dos años.

Las negociaciones clave arrancarán tras el Mundial, con el Barcelona decidido a cerrar el fichaje, el jugador ansioso por volver a La Liga y el Al-Hilal buscando maximizar su beneficio económico.