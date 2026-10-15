El lateral portugués Joao Cancelo, estrella del Barcelona, está ofreciendo un rendimiento goleador asombroso,hasta el punto de que podría ser candidato a ocupar el lugar del brasileño Raphinha en el puesto de delantero falso.

El lateral izquierdo del Barcelona ha aprovechado al máximo sus cualidades tácticas y físicas, algo que quedó bien claro ante el Galatasaray, y se encuentra en su mejor momento con el inicio de la temporada 2026-2027, según el diario catalán "Mundo Deportivo".

Entre el Barcelona y la selección portuguesa, Cancelo ha marcado 3 goles y ha dado una asistencia en los últimos ocho partidos, cuatro de ellos con el club catalán y cuatro con la selección de su país.

Este logro resulta aún más llamativo si se tiene en cuenta su labor defensiva en la banda, además de su capacidad para generar ocasiones ofensivas, como ocurrió en el partido contra el Galatasaray, en el que marcó un gol para conducir a su equipo a la victoria (4-1) en medio de una lluvia de ocasiones del Barcelona empañada por algunos fallos.

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Esta temporada, Cancelo ha abierto el marcador dos veces para el Barcelona: la primera ante el Racing en LaLiga y la segunda en el partido contra el Galatasaray en la Liga de Campeones.

El jugador portugués inició esta notable racha con su gol en la portería del Racing (7-2) el pasado 16 de septiembre, y marcó otro tanto, también desde fuera del área, aunque el balón rebotó en un jugador rival.

En el partido contra el Sevilla, el 19 de septiembre, fue titular, pero no logró ver puerta; después volvió a marcar ante Dinamarca (2-4) el 1 de octubre en la Liga de Naciones de Europa, y repitió el 4 de octubre contra Noruega (2-1).

Entró como suplente en el partido contra el Getafe el 10 de octubre y luego fue titular el 13 de octubre, marcando su tercer gol en los últimos tres partidos frente al Galatasaray (1-4).



