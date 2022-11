Canadá en el Mundial Qatar 2022: alineación, convocatoria, partidos, rivales, entrenador, estrella, mejores jugadores, resultados y clasificación

La selección norteamericana se clasificó con solvencia para la Copa del Mundo por primera vez en los últimos 36 años y quiere dar la campanada

Treinta y seis años después, Canadá volverá a estar en una Copa del Mundo. Y lo hará por méritos propios, pues la selección norteamericana, la 41ª del mundo según el Ranking FIFA, terminó como primera de grupo en la fase de clasificación de Centroamérica y el Caribe, donde los ‘Canucks’ obtuvieron un boleto histórico para el Mundial de Qatar 2022, que será la segunda Copa del Mundo de su historia.

Allí, el combinado canadiense, comandado de maravilla desde el banquillo por John Herdman, pasó por encima de selecciones con tanto lustre como México, Estados Unidos, Costa Rica o Panamá. En una fase de calificación, además, en la que Canadá tuvo que luchar desde el barro, pues entró en la misma en la primera ronda, en la que tuvo que superar a Surinam, Bermudas, Aruba y las Islas Caimán. Tras ello, en la segunda fase, se deshizo a doble partido de Haití, antes de conseguir el acceso a la tercera fase, en la que superó a todas las selecciones posibles para llegar a Qatar como primera de grupo.

Mucho potencial

Un hecho, el de que Canadá se haya clasificado a una Copa del Mundo y de esta forma después de 36 años, que pone de manifiesto la gran apuesta que se está haciendo por el fútbol en el país norteamericano en los últimos años. La profesionalización de todos los estamentos, en ese sentido, así como el gran trabajo en categorías inferiores, ha desembocado en que, en los últimos tiempos, el balompié canadiense haya sacado a futbolistas tan interesantes como Jonathan David, Cyle Larin, Tahon Buchanan, Stephen Eustaquio, Sam Adekugbe, Liam Millar o el crack del Bayern de Múnich Alphonso Davies.

Jugadores, en ese sentido, que brillan hoy en la élite del fútbol europeo, y que siguen la estela de otros veteranos como Junior Hoilett, Steven Vitoria, David Wotherspoon, el portero Milan Borjan o el sempiterno mediocentro Atiba Hutchinson, icono y capitán de Canadá (y del Besiktas) y que, el próximo mes de febrero, cumplirá 40 años. Todos ellos han hecho carrera en el ‘Viejo Continente’ y estarán en Qatar.

Y a ellos, asimismo, hay que sumar la aportación de otros futbolistas superlativos. Como los seis que aporta el Montreal FC, uno de los clubes canadienses que juegan en la MLS y que acabó en segundo puesto de la Conferencia Este en la pasada temporada regular. Ellos son el central Kamal Miller, el gran capataz de Canadá; los mediocentros Samuel Piette e Ismael Koné; el firme defensor Joel Waterman; el rocoso carrilero diestro Alistair Johnson; y el portero James Pantemis. Todos ellos son la base de un bloque de lo más potente e interesante, y que no se pone metas en su esperadísimo regreso a una Copa del Mundo.

Así es el Grupo F del Mundial de Qatar 2022

Cómo llega

Canadá consiguió la clasificación para la Copa del Mundo de Qatar 2022 tras una magnífica carrera de fondo. Los ‘Canucks’ tuvieron que jugar la fase desde la primera ronda de clasificación de Centroamérica y el Caribe, en la que arrasaron a Surinam, Bermudas, Aruba y las Islas Caimán. Después, superaron a Haití en la segunda eliminatoria, antes de entrar en faena en la tercera y definitiva fase. Allí, sorprendieron al planeta fútbol y acabaron primeras de grupo, superando a México, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Jamaica, El Salvador y Honduras. En esta última ronda, jugaron catorce encuentros, con un balance de ocho victorias, cuatro empates y solo dos derrotas. Los de John Herdman, además, cerraron el primer puesto en la penúltima jornada. Touché.

Partidos, rivales, resultados y clasificación

La selección de Canadá forma parte de uno de los grupos más interesantes e igualados de esta Copa del Mundo: el F, que conforma junto a Bélgica, Croacia y Marruecos. Los chicos de John Herdman debutan el miércoles 23, a las 20:00 (hora española) y ante la selección belga. Después, jugarán el domingo 27, y a las 17:00, frente a Croacia; antes de medirse a Marruecos el jueves 1 de diciembre, a las 16:00.

Convocatoria

La convocatoria de John Herdman para Qatar está compuesta por los siguientes futbolistas:

Porteros

Jugadores Club Mijan Borjan Estrella Roja Dayne St. Clair Minnesota United James Pantemis CF Montreal

Defensas

Jugadores Club Kamal Miller CF Montreal Steven Vitoria Chaves Alistair Johnston CF Montreal Derek Cornelius Panetolikos Joel Waterman CF Montreal Sam Adekugbe Hatayspor Richie Laryea Toronto FC

Centrocampistas

Jugadores Club Aliba Hutchinson Besiktas Samuel Piette CF Montreal Stephen Eustaquio Oporto Alphonso Davies Bayern Múnich Liam Fraser Deinze Ismael Koné CF Montreal Jonathan Osorio Toronto FC David Wotherspoon St. Johnstone Mark-Anthony Kaye Toronto FC

Delanteros

Jugadores Club Jonathan David Lille Tajon Buchanan Brujas Junior Hoilett Reading Cyle Larin Brujas Lucas Cavallini Vancouver Whitecaps Iké Ugbo Troyes Liam Millar FC Basilea

Once tipo

Once tipo (1-3-4-1-2): Borjan; Johnston, Miller, Vitoria; Buchanan, Osorio/Piette/Hutchinson, Eustaquio, Adekugbe; Davies/Hoilett; Larin y Jonathan David

Jugadores a seguir

Estrella

Alphonso Davies

Gracias a su magnífico rendimiento, Alphonso Davies se ha consolidado como uno de los mejores carrileros zurdos de todo el planeta. Y solo tiene 22 años. El Bayern de Múnich le fichó por 10 millones de euros en el mercado de invierno de 2019 desde el Vancouver, donde ya era referencia en la MLS, y su incorporación fue un acierto mayúsculo. Porque Davies es un jugador diferencial, un lateral muy ofensivo, con una zancada soberbia, que llega a línea de fondo con rapidez. Tiene mucho regate y una habilidad brutal para centrar e incluso para chutar desde fuera que es diferencial. De hecho, con Canadá juega normalmente como extremo, e incluso como mediapunta, para explotar sus dotes ofensivas.

La mala noticia, en cambio, es que ha llegado lesionado a la Copa del Mundo. Aunque Josh Herdman le esperará hasta las últimas consecuencias, pues es un jugador diferencial. Tanto, que de su presencia en el once depende incluso el esquema con el que juega su selección, que varía entre un 1-3-4-1-2 y un 1-4-4-2. Si no pudiera jugar los primeros partidos, su sustituto en el once sería Junior Hoilett, otro icono deportivo en el país. Sin embargo, Davies confía en poder recuperarse a tiempo para ser de la partida con Canadá y guiar así a su selección en esta histórica Copa del Mundo.

Joven promesa

Tajon Buchanan

A sus 23 años, el habilidoso extremo del Brujas Tajon Buchanan tiene ante sí una oportunidad única para seguir sorprendiendo en el fútbol mundial. Se trata de un jugador muy incisivo y vertical, con muchísimo descaro, un regate brutal y mucha velocidad (pese a su envergadura, pues mide 1,83), de los que se atreven y no tienen miedo a intentar jugadas que parecen imposibles. Sin duda, será una de las grandes bazas de Canadá en Qatar, jugando desde el perfil diestro del ataque.

Lleva apenas un año en el fútbol europeo, pero Buchanan tiene hechuras de futbolista diferente. Es ya clave en el Brujas y buscará convertirse ser fundamental asimismo para Canadá en esta Copa del Mundo. Allí, por cierto, su selección comparece con otros jóvenes talentos tan interesantes como el ‘todocampista’ Ismael Koné, que a buen seguro que tendrá mucho que decir en esta Copa del Mundo; o el crack del Lille Jonathan David que, pese a tener solo 22 años, ya está más que consolidado en la élite del fútbol mundial.

Entrenador y cuerpo técnico

John Herdman

El caso de John Herdman es de lo más curioso en el mundo del fútbol. Y es que este técnico británico, de 47 años, es uno de los pocos entrenadores que ha podido hacer carrera en la élite después de labrarse un gran nombre por su trabajo en el fútbol femenino. De 2006 a 2011, trabajó en Nueva Zelanda, donde dirigió a la selección femenina sub20 del país en los Mundiales de 2006 y 2010, así como a las ‘mayores’ en los Mundiales de 2007 y 2011 y a la selección olímpica femenina en Pekín 2008.

Su trabajo en el país oceánico le llevó a firmar por Canadá en 2011, para hacerse cargo de su selección femenina. Nada más llegar allí, ganó el Oro con las chicas en los Juegos Panamericanos de 2011, celebrados en México. Y un año después, se llevó el Bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, metal que revalidó en Rio 2016. Un balance, en ese sentido, que le hizo llegar a la selección masculina en enero de 2018, a la que ha llevado hasta un Mundial por vez primera en casi cuatro décadas. Ahora, sueña con conseguir un nuevo metal en Qatar, aunque ahora con los chicos. Parece utópico, pero no es imposible. Y menos aún atendiendo a su trayectoria y al potencial de su selección.