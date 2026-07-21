Las especulaciones mediáticas sobre la carrera por el Balón de Oro africano 2026 han comenzado, y con ellas el nombre de Ismaila Sarr ha empezado a destacar con fuerza, después de que el delantero del Crystal Palace firmara una temporada excepcional tanto a nivel individual como colectivo, lo que ha llevado a la prensa senegalesa a situarlo al frente de los candidatos para suceder al marroquí Achraf Hakimi, coronado con el galardón en la edición pasada.

El portal senegalés "SeneNews" considera que Sarr tiene "todas las cartas" que lo habilitan para ganar el premio, después de haber marcado 21 goles durante la temporada 2025-2026 y de haberse coronado con el Crystal Palace en la Conference League, además de su llamativo brillo con la selección de Senegal durante el Mundial 2026.

Pero lo llamativo en el informe del portal senegalés no fue solo la candidatura de Sarr al Balón de Oro, sino describirlo como "campeón de África con Senegal", pese aque su país fue despojado del título en favor de Marruecos, por decisión de la Confederación Africana de Fútbol.

La selección de Senegal había recibido el título tras vencer a Marruecos en el partido final que se disputó en Rabat.

Sin embargo, el 17 de marzo de 2026, el Comité de Apelación de la "CAF" emitió una decisión determinante, al considerar a la selección de Senegal como retirada y perdedora del partido final, y decidió registrar oficialmente el resultado con un 3-0 en favor de Marruecos.

Y en virtud de la decisión del Comité de Apelación, Marruecos se convirtió en el campeón de la Copa Africana de Naciones 2025 según la resolución oficial de la CAF, mientras que la parte senegalesa se aferró a su versión de los hechos e impugnó la decisión ante el Tribunal Arbitral del Deporte.

Y al margen de la controversia legal, "SeneNews" considera que el expediente técnico y estadístico de Ismaila Sarr le concede una gran ventaja en la carrera por el Balón de Oro africano.

El delantero del Crystal Palace marcó 21 goles durante la temporada, además de coronarse con el título de la Conference League, en un logro histórico para el club, junto a su fuerte presencia con la selección de Senegal en el Mundial 2026, donde se convirtió en el máximo goleador de las selecciones africanas en el torneo con 4 goles.

El portal considera que la combinación entre el logro colectivo y el brillo individual convierte la temporada de Sarr en una de esas que suelen gozar de un gran reconocimiento a la hora de elegir al mejor jugador del continente.

El propio Sarr había anunciado su sueño de ganar el galardón, al afirmar: "Es un sueño para mí ganar el Balón de Oro africano".

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