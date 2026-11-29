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Luca Campedelli, expresidente del Chievo, cuenta su historia al Corriere della Sera. Recogemos los pasajes más destacados de la entrevista al presidente de un equipo de barrio que llegó a ser un habitual de la Serie A, hasta el caso de las plusvalías. En la entrevista, que el Corsera titula «Mi Chievo, castigado por el sistema. Después intenté quitarme la vida. Hoy ya no tengo cuenta bancaria y doy clases de esgrima gratis», Campedelli repasa su trayectoria deportiva y personal.

¿Cuántos años tardaron en pasar de la Serie C a la Serie A?

«Ocho».

Hasta la caída paralela de Paluani y el Chievo...

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«Mi padre siempre decía: “El balon nol deve magnar el paneton”. Es decir, el fútbol, el Chievo, no debía crearle problemas a la empresa. Y no fue así. Sé que hay quien relaciona ambas cosas, pero ya lo expliqué en el libro Chievo, un delitto perfetto, de Fabiana Della Valle y Raffaele Tomelleri: no están relacionadas. Paluani no financiaba al Chievo. El Chievo no hundió a Paluani».

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¿Qué error no se perdona?

«Subestimé el fraccionamiento del pago del IVA durante la pandemia de covid. Teníamos una deuda con Hacienda pequeña en comparación con la de otros clubes. Pero debería haber entendido que, para nosotros, que éramos tan pequeños, podía ser un problema. Ya habían intentado acabar con nosotros antes, en la época de Eriberto-Luciano».

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¿El del pasaporte falso?

«Había llegado con el nombre de Eriberto, había hecho una buena temporada y lo habíamos traspasado a la Lazio. Desde Brasil, donde estaba de vacaciones, llegó la bomba: había confesado que se llamaba Luciano y que había venido a Italia con la documentación de otra persona, tres años más joven. Un lío. La Lazio, metida en un buen lío, se negó a pagar y salió airosa. A nosotros, que habíamos adquirido al futbolista en la puja a sobre cerrado, nos castigaron duramente. Perdí el dinero y también tuve que renunciar a fichar a Didier Drogba, que después despuntaría...».

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¿Y entonces?

«La Liga y la Federación, al tener que elegir, nos dejaron de lado y salvaron a la Lazio. ¿Cómo iban a enfrentarse a Roma? Éramos pequeños. Todos los veranos había algún problema... A mí me interesaba el fútbol y solo el fútbol; otros se preocupaban por cuestiones políticas».

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¿Cómo estalló el escándalo?

«Por las plusvalías».

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¿El sistema con el que varios clubes «arreglaban» sus cuentas intercambiándose jugadores por cifras exorbitantes sin mover dinero real?

«No eran “varios” clubes. Eran muchos. Si nosotros cometimos errores, otros los cometieron aún mayores. Clubes grandes. Cifras enormes. Nosotros fuimos el chivo expiatorio. El equipo pequeño al que castigar duramente para dar una lección a todos».

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¿Por eso dice que asesinaron al Chievo?

«Sí. Se piense lo que se piense de esas malditas plusvalías, no constituyen un delito. No existen parámetros para juzgar si un jugador vale uno, diez o cien. De hecho, en el juicio me absolvieron de eso».

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Pero hablamos de plusvalías ficticias.

«Técnicamente, no existe un valor ficticio. Puede haber una venta en negro o una factura falsa, pero no un valor ficticio. Eso dicen las sentencias. La propia Juve tuvo que llegar a un acuerdo porque había un problema de comunicaciones falsas a la Consob, si lo he entendido bien. Podrían haberla absuelto por las plusvalías».

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¿Y ustedes?

«A nosotros nos condenó sobre todo el escarnio público. Estuve presente durante todo el juicio de Forlì. Por respeto al tribunal. Fue duro que me difamaran durante horas. Durante seis años, de 2019 a 2025».

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Ha confesado que intentó quitarse la vida.

«Casi lo conseguí. Me salvaron. Cuando rompes esa barrera, ya no te da miedo nada. Si no lo consigues, te aferras a algo. Día tras día. Poco a poco».

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¿Y qué hace ahora?

«No es que pueda hacer mucho. Me han confiscado todo lo que podían confiscar. Ni siquiera tengo una cuenta bancaria. Intento ser útil a los demás. Hacer lo que sé hacer. Soy ayudante de instructor de esgrima. Doy clases».