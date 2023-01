Por qué las camisetas de Racing vs Boca de la Supercopa Internacional tienen los nombres en árabe

Se define el primer título oficial del año en el fútbol argentino y desde los vestuarios hay una curiosidad.

Este viernes desde las 12.30 hora argentina (19.30 hora local), Boca y Racing se enfrentan por la Supercopa Internacional, el trofeo que reúne al ganador del Trofeo de Campeones y al mejor ubicado en la tabla anual de la Liga Profesional (o al segundo, como en este caso).

El duelo tendrá lugar en Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, y es gracias a un convenio de cuatro años que firmó la Asociación del Fútbol Argentino con el Consejo de Deportes de Abu Dhabi. La dirigencia del fútbol argentino está tratando de expandir horizontes de negocios, y ve con buenos ojos ingresar en uno de los mercados más rentables en la actualidad.

@RacingClub

En un gesto amistoso, el manto sagrado racinguista llevará en el dorsal de sus camisetas el apellido de cada futbolista en árabe. Esto no es un accionar novedoso, puesto que Boca ya lo había hecho en diciembre de 2021 cuando se enfrentó a Barcelona por la Maradona Cup en Arabia Saudita. No obstante, en esta ocasión decidió no hacerlo y tendrán los nombres en castellano.