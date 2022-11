Camisetas de Estados Unidos para el Mundial Qatar 2022: diseño, precio, cuánto cuesta y dónde comprar

El Estados Unidos de Gregg Berhalter se reserva una fuerte ilusión de hacer un gran Mundial de Qatar 2022 pero también apuesta por deslumbrar desde el punto de vista de la vanguardia.

Contra Inglaterra, Gales e Irán, al menos en la ronda grupal, la escuadra gringa lleva modelos de jerseys blancos y azules, que ya están a la venta.

El USMNT apostó por seguir con Nike, que usó para esta creación un poliéster reciclado que, como se lee en la descripción de la firma, "procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierte en pellets". Estos "se transforman en el hilo nuevo de máxima calidad". Ecología y diseño, de la mano, puesto que la sostenibilidad debe ser el camino de las grandes compañías para reducir emisiones de carbono.

Tienda Nike ofrece la camiseta titular a 90 euros, mismo precio que la suplente. En el caso del shop oficial del U. S. Soccer, están disponibles ambas a 95 dólares, desde la talla XS a la 3XL, mientras que estampadas cuestan 140 y se puede elegir llevar en la espalda a Weah, Aaronson, Pulisic, McKennie y Musah.

En el caso de la casaca blanca, esta incluye ribetes azules en el cuello, el logo de la federación en el centro del pecho y la marca en el final del puño, por ambos costados, en un verdadero homenaje para la NFL.

La opción suplente es de un vivo azul con detalles negros que se impregnan al color principal, convirtiéndola en una pieza tie-dye, con tejidos anudados y degradados irregulares. En lo que se asemejan 100% es que los números de ambas son rectos, cuadriculados, y llevan el logo en la parte central baja.

