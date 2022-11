Camisetas de Dinamarca para el Mundial Qatar 2022: diseño, precio, cuánto cuesta y dónde comprar

La Selección de Dinamarca jugará en Qatar 2022 su sexta Copa del Mundo tras su debut en México 1986. De la mano de su estrella Christian Eriksen, el representativo danés llega a la justa de Medio Oriente con la ilusión de mejorar el octavo lugar logrado en Francia 1998, su mejor presentación histórica. Si bien no le alcanzó para clasificar al Final Four de la Liga de Naciones de la UEFA, el combinado que conduce Kasper Hjulmand logró ganarle con contundencia sus dos encuentros a Francia, por lo que invita a sus aficionados a ilusionarse en la competencia donde forman parte del Grupo D junto a Les Bleus, Túnez y Australia. Consignar que hasta antes de su estreno, la Dinamita Roja disputó 20 partidos en los mundiales con un balance de 9 victorias, 5 empates y seis derrotas, con 30 goles a favor y 26 en contra (53.3% de rendimiento).

En ese sentido, no serán pocos los aficionados que querrán conseguir la camiseta del representativo escandinavo.

En Goal te mostramos todos los detalles de la elástica que llevarán a la cita planetaria, cuánto dinero podría costarte y dónde podrías comprarlas.

TODAS LAS CAMISETAS DE QATAR

La Selección de Dinamarca llevará equipaciones con el escudo de la Federación y la marca Hummel desdibujados en protesta por el “historial de derechos humanos", como informó la empresa deportiva danesa. El kit está inspirado en la Eurocopa del 92, competición que ganó el país escandinavo como “tributo al mayor éxito futbolístico de Dinamarca”. Evidentemente, el color rojo es el que predomina en la titular, aunque hay un tono levemente más oscuro en las mangas que lleva chevrones en los costados. La alternativa es prácticamente igual a la titular, pero en un elegante color blanco, mientras que la tercera es negra.

How do you want to be remembered? 💭⚽

Inspired by the iconic ’92 shirt, Denmark’s new national team jersey emphasises the importance of living in the moment and taking your chances when they come! 🇩🇰#HistoryIsWhatWeDoNow

On sale now: https://t.co/eK4DJDphKh @DBUfodbold pic.twitter.com/bC1aUhQj1d