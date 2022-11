Camisetas de Canadá para el Mundial Qatar 2022: diseño, precio, cuánto cuesta y dónde comprar

Te presentamos las equipaciones que lucirá el elenco canadiense en la cita planetaria de Medio Oriente.

Después de 36 años de ausencia en una Copa del Mundo, Canadá buscará sorprender en Qatar de la mano de su técnico John Herdman, quien logró el ascenso de su escuadra en el escalafón de la FIFA desde que tomó las riendas del seleccionado hace cuatro años. Luego de haber encabezado su grupo de clasificación en las Eliminatorias de CONCACAF por encima de México y Estados Unidos y con una cosecha de jugadores como Cyle Larin, autor de 25 tantos con su representativo, Jonathan David (22 goles) y Alphonso Davies (12 dianas), calificado como "fenómeno" por su compañero Thomas Müller en Bayern Munich, Les Rouges saldrán a hacer historia. Bélgica y Croacia, tercera y segunda respectivamente en Rusia 2018, y Marruecos serán sus rivales en el Grupo F. Hasta ahora, México 1986 había sido la primera y única participación de los Canucks en una máxima cayendo ante Francia (1-0) y frente a Hungría y la Unión Soviética con idéntico resultado, 2-0.

En ese sentido, no serán pocos los aficionados que querrán conseguir la camiseta del combinado canadiense. En Goal te mostramos todos los detalles de la elástica que llevarán a la justa de Medio Oriente, cuánto dinero podría costarte y dónde podrías comprarlas.

Camisetas de Canadá para el Mundial Qatar 2022: diseño, precio, cuánto cuesta y dónde comprar

Canadá será la única Selección que no tendrá indumentaria nueva en la Copa del Mundo. De este modo, los Canucks usarán las mismas elásticas que en las Eliminatorias de la CONCACAF, ya que la federación no le encargó a Nike hacer indumentaria nueva puesto que no contempló la clasificación. Utilizarán una titular de color rojo liso, con mangas de un tono más claro con líneas asimétricas y una suplente genérica de color blanco. De hecho, en la victoria por 2-0 sobre el anfitrión, en un amistoso de preparación, David festejó uno de los tantos tapando el logo de la marca estadounidense que vestirá a 13 federaciones (Polonia, Corea del Sur, Croacia, Inglaterra, Francia, Arabia Saudita, Australia, Estados Unidos, Países Bajos, Portugal, Brasil, Qatar y los canadienses).

🔥Jonathan David festejó su gol tapándose el logo de Nike 👀



🇨🇦En medio de todas las presentaciones de camisetas, Canadá no presentará ninguna nueva



👉🏼La federación no contempló clasificar al Mundial, por lo que un nuevo diseño no estaba en el contratopic.twitter.com/zNenRi0BIO — Bian Soifer (@biansoifer10) September 26, 2022



Precio



Las camisetas de la Selección de Canadá de cara al Mundial tienen un precio de 26,99 euros.

Dónde comprarlas

Puedes conseguirlas en las tiendas físicas y