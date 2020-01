Camino del Barcelona: La experiencia y los números de Xavi como entrenador del Al Sadd

José David López, nuestro analista del fútbol internacional, realiza una detallada radiografía del trabajo que ha hecho el de Terrasa en Qatar.

Una de las competiciones que mayor interés me generó siempre dentro del panorama de torneos, países y epicentros que un analista de fútbol internacional tiene apuntado a diario en su agenda, es la Champions de Asia (AFC Champions). Seguramente todo se vio motivado por dos elementos clave. Uno, que de niño, cuando adquirí mi primera antena parabólica motorizada, cada vez que la dirigía al satélite Nilesat (habitual de canales árabes) aparecía esta competición, una de aquellas que jamás pudo verse ni en directo ni de ninguna otra manera (legal) en . Y dos, que cuando sientes internamente el deseo de descubrir, conocer y analizar futbolistas, clubes y contextos alejados de lo habitual, resulta fascinante abrir la ventana al fútbol asiático. Con esos dos argumentos, la Champions Asia siempre me emocionó y me facilitó su acceso, puesto que, además, sus partidos son, en su mayoría, en horarios de mañana o mediodía en nuestro país (nunca coinciden con nuestra ). Si, como ‘extra’, resulta que siempre el campeón del torneo jugaría el (torneo terciario para muchos pero fetiche para los más románticos con premiar a quienes logran reivindicarse en lugares desconocidos del foco), sumábamos múltiples intereses cada año.

Por ello, ya desde muy pequeño recuerdo haber visto partidos de Al Sadd (el hoy equipo de Xavi Hernández) en la Champions Asia. El torneo tiene ya más de 50 años de historia pero se profesionalizó y se aupó al interés general competitivo cuando se introdujeron más clubes-novedades en 2002. Es decir, más o menos cuando quien escribe, justo se asomaba con ojos hambrientos. He de admitir que, pese a ser Al Sadd el club más campeón de (14 Qatar Stars League), no siempre jugaba la máxima competición asiática. Y es que en el nuevo siglo ha ganado seis títulos ligueros (de 20), lo que no aseguraba su presencia en la élite continental. Y, pese a ello, recuerdo perfectamente haber visto sus partidos más míticos. Cómo fracasó en su primer intento en 2004, cómo evolucionó en 2005 hasta que los coreanos de Busan lo arrollaron (5-1 en Cuartos), cómo se la pegaron siendo colistas de grupos en 2007 y cómo no reaccionaban hasta que, en 2011, llegaron para destrozar cualquier obstáculo. Eliminando a los mejores del torneo, se plantó en la final ante el Jeonbuk coreano y gracias a la capacidad competitiva y experta de sus tres figuras, Nadir Belhadj, Mamadou Niang y Kader Keita (los tres consolidados antes como grandes jugadores en ), levantaron aquella finalísima en penaltis para consagrar al equipo del uruguayo Jorge Fossati. Seguramente, el equipo más poderoso, por sólido, que no por divertido, que haya tenido en su historia. En 2012, llegó Raúl González a Al Sadd pero sólo jugó 5 partidos del torneo intercontinental porque el equipo entrenado por Hussein Amotta trabajó más para recuperar su aureola nacional. Y pese a que en aquellos años, Belhadj, el brasileño Tabata o el mítico Ibrahim Khalfan, sí lograron avanzar fases, nunca estuvieron cerca de consolidarse nuevamente como reyes del continente.

Eso, curiosamente, empezó a tomar forma de nuevo en 2015, con la llegada de Xavi Hernández en función de futbolista pero con un claro enfoque para terminar siendo entrenador tarde o temprano. Eso se vislumbró desde el día uno y nadie lo ocultaba. ¿Por qué? Pues porque en la operación de fichar a Xavi entraban muchos más elementos. Iba a ser imagen de Qatar para impulsar la organización del Mundial 2022 como país que estaba cuidando sus bases con una cara que aplaude el buen gusto por el estilo asociativo del fútbol y que, además, venía de ganarlo todo. Y, sobre todo, Xavi iba a tener vinculación directa, cercana y metodológica en la Academia Aspire de Qatar que hoy, representa el semillero por el cual, la selección qatarí ha dado un paso adelante competitivo y ha creado futbolistas tan poderosos en el continente como para proclamarse Campeón de Asia en la última edición (ganando a en la Final). Ahí es donde se curten las bases de gestión de talento y desarrollo del fútbol del país y Xavi estaba tan cerca de ello, que incluso se formó ahí como técnico estos años con tareas menores y con estudios cada vez más profundos. La meta, insisto, era que en breve, pudiera pasar del césped al banquillo con ciertas experiencias en ese cargo.

El de Terrasa, acabó llegando en 2018 a ese puesto de técnico que estaba previsto y, claro, sus bases de Aspire fueron sus recursos en Al Sadd. Su hermano Óscar, cabeza visible número uno de Aspire Qatar como técnico desde 2015, es ahora la mano derecha de Xavi, que lo tiene como asistente principal junto a otro amigo del alma, Sergio Alegre, curtido igualmente en La Masía durante muchos años y mano derecha de Félix Sánchez (el técnico español que dirige a la Qatar campeona con un éxito y estilo excepcional). Los tres no sólo comparten vínculos familiares o amistosos, sino ideológicamente son clones con argumentos futbolísticos en la mesa.

Xavi entró el 6 de agosto a competir en cinco frentes en Qatar (Liga, Copa, Crown Prince Cup, SuperCopa y Champions Asia) tras haber realizado en suelo español la concentración de trabajo previo al curso. Era, evidentemente, su primera experiencia como entrenador principal, por lo que la atención se disparó más allá de Qatar, llegando a ser recurrente cierta sensación de interés (al menos relativo), desde España. Por lo que representa para el fútbol español y, en concreto, para quien escribe (lo pude entrevistar para Goal allá por 2008 en la que ganó España), Xavi ya era una excusa tremendamente especial para acercarse más a los partidos de Al Sadd, por lo que más allá de verlo en Champions, me asomé a sus partidos ligueros con cierta asiduidad.

Hasta hoy, Xavi ha dirigido 27 partidos. Un total de 15 victorias, 2 empates y 10 derrotas, con 74 goles a favor y 44 encajados. Pasó dos rondas de Champions Asia, porque cuando se encargó del equipo, ya se habían clasificado para Octavos de Final. Allí, se encontró con sus compatriotas de Al Duhail, a los que remontaron en casa en la Vuelta para un global de 4-2 con cierta superioridad. Más dramático fue el duelo de Cuartos de Final ante los saudís de Al-Nassr, al que de nuevo remontaron como locales con un gol de penalti en los últimos minutos dentro de un partido repleto de acciones polémicas, debatibles y que levantó enormes titulares en Asia. Pero cuando se asomó a Semifinales (la meta del propio Xavi como jugador el año anterior, cuando cayeron ante Persépolis), su rival era el temible Al-Hilal saudí (Giovinco-Gomis-Carrillo-AlDawsari…), que les goleó en casa 1-4 y se dejó llevar en la Vuelta con total tranquilidad y ritmo muy bajo para un engañoso 5-6 global. Al-Hilal acabó siendo el Campeón de Asia y equipo, sobradamente, más poderoso que cualquier otro, pero aleccionó sin tapujos a Al Sadd.

Sin camino para soñar en la Champions, desde el mes de octubre (apenas dos meses después del debut de Xavi), las metas eran volver a enchufarse en los torneos nacionales antes de empezar en diciembre el Mundial de Clubes como equipo invitado al ser el campeón del país sede. No lograron tomar fuerza, inercia positiva o encauzar una idea, algo que se notó desde el primer instante en el propio Mundial de Clubes, el gran estímulo que el país tenía para Al Sadd, donde era sus ojos y su exposición al mundo justo cuando se están jugando su imagen de cara a . Al Sadd fue avergonzado durante largos tramos por el modestísimo Hienghène Sport de Nueva Caledonia (Campeón de Oceanía por sorpresa absoluta y cuyos jugadores son amateurs), pues fueron capaces de llevarlos a la prórroga ante su propio público. Evidentemente, esas mermas y falta creciente de propuesta, penalizaron su torneo mundial, puesto que acabaron sextos de ocho participantes tras perder el segundo partido ante (3-2) y, sobre todo, el último ante el Esperance tunecino (2-6). Cierto es que no sería ético pensar que Al Sadd debía lograr mejores réditos porque su límite está claro, pero en los últimos años el club invitado había sido la sorpresa por los factores que sí juegan a su favor. El balance fue tremendamente negativo para los de Xavi Hernández.

Actualmente está 3º clasificado en la Liga de Qatar, de la que es actual campeón el pasado curso y está a 9 puntos del líder (Al Duhail) aunque con un partido menos que el resto. Eso sí, al menos, puede sumar su primera gran alegría de la temporada esta semana porque tras vencer a Al Rayyan con solvencia (1-4) este sábado, ahora aspiran a levantar la Qatar Crown Prince Cup el próximo viernes al que es su gran rival actual. Sí, el Al Duhail (que dirige Rui Faria, el tantos años ayudante de Mourinho) de grandes refuerzos como Mandzukic, que mueve el talentoso tunecino Msakni y donde golea el rematador más top de la pasada Copa Asia, el 9 de Qatar, Almoez Ali). Recuerdo, para los que atestigüen llegar a la Final de esta Copa como un gran logro, que sólo lo juegan los 4 clubes mejor clasificados del curso anterior.

Por tanto, conociendo el contexto del Al Sdad. en el que Xavi aportó como futbolista estos últimos años y que brilló con el portugués Jesualdo Ferreira, y comparándolo con el actual donde Xavi es el primer entrenador, se llega a diferentes argumentos del nuevo rol del de Terrasa. Sonará impopular en un contexto tan torpedeante como el del banquillo del donde puede recalar en cuestión de horas, pero en los 5 meses de Xavi como líder del banquillo, el rendimiento de Al Sadd ha minado sensiblemente, se debilitó a un campeón que jugaba de memoria por inercia de un proyecto que funcionaba muy automatizado y que, tras perder la brújula estos meses, ha cedido incluso la supremacía actual de Qatar. Es una realidad. Un equipo cuya idea principal se ha visto alterada por las intenciones del nuevo técnico, algo que no deja de ser llamativo cuando el propio Xavi formaba parte del esquema anterior como eje capital de operaciones. También se ha notado un especial golpe en varios futbolistas, pues su nivel dista mucho del que tuvieron el pasado curso. Bounedjah aparece sólo en faceta de definición, Al Haydos ha perdido el ascendente global que le hacía ser determinante y el talento número uno, Afif, se ha apagado poco a poco. Todo, en unos últimos meses convulsos donde, sobre todo, al Sadd nunca ha encontrado estabilidad y regularidad, siendo capaz de alternar enormes partidos con dominio y goleadas (véase por ejemplo dos de los últimos duelos done aleccionó 1-5 y 1-6 consecutivamente a Al Gharafa y Al Arabi en Liga), con duelos donde pierde concentración, se muestra pasivo y es dominado por el rival (como hace unas semanas cayendo 0-3 ante el frágil Qatar SC o el golpe que se llevó ante el líder Al Duhail 4-1). Todo esto, en un equipo que rodaba muy firme y que tenía clarísimos sus conceptos, son los que han debilitado al Xavi entrenador.

Siempre defendió que, para él, “jugar bien es tener el balón, es encadenar 20 ó 30 pases para encontrar espacios o un hombre libre” y aunque en gran medida sí fue esa su idea, la ejecución de esta misma pretensión, quedó simplemente en eso durante gran número de partidos en este tiempo. Casi siempre ha intentado madurar el sistema 1-4-2-3-1, donde el surcoreano Nam Tae-Hee (robado al propio Al Duhail) actúa de enganche (posición que Xavi ocupaba en el equipo), y nunca ha terminado de explotar como ya hizo en escenarios similares asiáticos estos años. AlHeidos y Afif se encargan de ofrecer soluciones talentosas y creativas por fuera y con libertad, pero ambos no encontraron la lucidez y ritmos de principios de año 2019, así como Bounedjah perdió la pegada de antaño. Gabi como ‘5’ y el carrilero Pedro Miguel, son otros dos de los fijos cada partido. Ninguno de todos ellos ha alcanzado el nivel de rendimiento que se esperaba.

Evidentemente, son sólo 5 meses de mando y no toda una carrera futbolística con el balón en los pies como la que Xavi fraguó, brilló y pulverizó con registros de oro, para ser uno de los mejores de la historia del Barcelona y de España, así como referente mundial. No pretendo alegrar, convencer, desagradar, molestar... sólo informar con una realidad: las sensaciones trasmitidas conociendo el contexto, el club, los datos y la situación actual que se plantea.

Estos argumentos están basados en sus primeros pasos como entrenador, en un contexto muy especial y concreto que, por desconocido para la mayoría, sirve para conocer ciertas aptitudes e ideas del catalán, pero que, evidentemente, no son sólidos ni determinantes para cuestionar si es o no un técnico top (porque aun no se ha podido valorar a ese nivel) o si lo acabará siendo. Sobre todo, porque la aureola de lo que es Xavi en el Camp Nou, ya representa cualquier estímulo mas poderoso que todos los que haya tenido en su primera misión en los banquillos, por no hablar de la plantilla, elementos, recursos, experiencias, escenarios y posibilidades que tendría si vuelve a ‘su casa’. Sin embargo, no hay nada como conocer lo que ya nos ha dejado para tener, al menos, base sólida y realista sobre la decisión que tomaría si elige o no ir al Barcelona de inmediato como jefe principal de su nuevo proyecto. ¿Hay genio? Seguro. ¿Lo hay hoy como para asumir este cargo? No, seguro. Y, sin embargo, nadie podría cuestionar que sea un mal camino porque ya sabemos lo que el mundo disfrutó cuando Xavi quiso divertirse...