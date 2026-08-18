El club Al-Ahli saudí se prepara para afrontar un recorrido arduo en la fase de liga de la Liga de Campeones de Élite de Asia 2026-2027, después de que el sorteo celebrado en la capital malasia, Kuala Lumpur, lo emparejara en enfrentamientos directos con los grandes del Golfo y de Asia Central.

El campeón de Asia inicia su andadura con un duelo de altos vuelos en casa ante el Al-Ain emiratí, en un encuentro con un fuerte sabor a revancha y de gran atractivo para la afición, antes de emprender viaje para disputar dos partidos consecutivos como visitante ante el Al-Sadd catarí en Doha, y después el Nefchi uzbeko en uno de los desplazamientos asiáticos más complicados.

Posteriormente, el Al-Ahli regresa a su feudo para jugar dos encuentros consecutivos en su estadio, donde recibe al Shabab Al-Ahli emiratí en un esperado derbi del Golfo, y después al Al-Gharafa catarí, en una ocasión dorada para cosechar seis puntos que refuercen sus opciones de clasificación.

En las fases decisivas, el Al-Ahli visita al Al-Wasl emiratí, antes de recibir al Bunyodkor uzbeko en Yeda, para cerrar su recorrido en la fase de liga con un nuevo viaje a Catar para enfrentarse al Al-Shamal catarí, en un desenlace que podría ser decisivo para el billete de acceso a las rondas eliminatorias.