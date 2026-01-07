Camerún vs. Marruecos, Copa Africana de Naciones: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Los cinco veces campeones, Camerún, se enfrentan a los anfitriones, Marruecos, en un emocionante choque de cuartos de final de la Copa Africana de Naciones.

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo en inglés de Camerún vs Marruecos, ya que GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Cómo ver Camerún vs Marruecos, Copa Africana de Naciones 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ #Vamos Bar y M+ #Vamos Bar 2, mientras que en México se podrá seguir por Claro Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Claro Sports, con excepcion de Colombia, donde se podrá ver por Win Sports. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de beIN Sports, Fanatiz y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Camerún vs Marruecos

Copa Africana de Naciones - Copa África de Naciones - Final Prince Moulay Abdellah Stadium

El partido se disputa este viernes 9 de enero a las 20:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Prince Moulay Abdellah.

México: 13:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Estados Unidos: 14:00 horas (tiempo del este)

Contexto del partido

Los Leones Indomables de Camerún resistieron las tormentas al inicio y al final del partido contra Sudáfrica para lograr una victoria por 2-1 en los octavos de final.

El delantero del Bayer Leverkusen, Christian Kofane, se destacó con un imponente gol de cabeza en solo su tercera aparición internacional. Después del gol tardío de Sudáfrica de Evidence Makgopa, el portero camerunés Devis Epassy se lució con una serie de paradas para negar al equipo Bafana y ayudar a su país a avanzar.

Carlos Baleba, centrocampista de Camerún y Brighton: "Estamos en una buena racha, depende de nosotros mantener la calma y continuar así. Nuestra mentalidad es muy positiva, jugamos el uno para el otro, y eso es lo que hace fuerte a nuestro equipo."

Los anfitriones Marruecos, ganadores de la AFCON en 1976, están invictos después de la fase de grupos en 2025 y solo han concedido un gol. Brahim Diaz del Real Madrid lleva tres goles hasta ahora.

Noticias del equipo y plantillas

Cameroon contra Morocco alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager D. Pagou Alineación probable Suplentes Manager W. Regragui

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Récord Cara a Cara

Clasificaciones