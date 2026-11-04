La directiva del club Al-Ittihad ha comenzado a revisar sus planes, después de que las últimas modificaciones en el calendario de las competiciones locales obligaran a reconsiderar el programa del equipo, incluida la concentración en el extranjero que estaba previsto celebrar el próximo mes de enero.

Según fuentes del diario "Arriyadiyah", el aplazamiento de los partidos de la jornada 13, junto a los cambios previstos en las fechas de los encuentros de la liga saudí, llevó a los responsables del club a reestudiar el plan de preparación invernal, para el cual se había elegido la ciudad española de Marbella como sede de la concentración del equipo.

Las fuentes aclararon que el panorama definitivo sobre la fecha de la concentración y sus detalles se determinará tras el anuncio por parte de la Liga Profesional Saudí del calendario modificado de la competición durante los próximos días.

Al-Ittihad había elegido Marbella para albergar su concentración invernal, después de que la ciudad española acogiera su concentración estival al inicio de la presente temporada.

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Estos acontecimientos se producen tras la decisión de la Confederación Asiática de Fútbol, la mañana del martes, de aplazar la Copa Asiática 2027, que estaba previsto que arrancara en Arabia Saudí el próximo mes de enero, al periodo comprendido entre diciembre de 2027 y enero.

A la espera de que se aclare el nuevo programa, el entrenador alemán Jens Wissing se limitó a conceder a los jugadores de Al-Ittihad cinco días de vacaciones.

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