Cambios muy polémicos en el Uruguay-España: Federico Valverde, furioso con el seleccionador Marcelo Bielsa

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, realizó dos cambios sorpresivos en el partido del Mundial contra España. Fernando Muslera falló en el gol encajado y fue sustituido en el descanso. Poco después, también salió el capitán Federico Valverde.

Instantes antes del descanso, y menos de medio minuto después de que Manuel Ugarte pareciera haberse roto el ligamento cruzado, España se adelantó en el marcador. El disparo de Álex Baena, fácil de atajar, se le escapó de las manos a Muslera (40).

Pese a ser un referente uruguayo con cinco Mundiales y 137 partidos, el técnico lo reemplazó al descanso.

El exguardameta del AZ Sergio Rochet lo reemplazó. Todo indica que Bielsa actuó por iniciativa propia, como demostró con el cambio realizado diez minutos después del descanso.

A pesar de la desventaja, Bielsa optó por sustituir a su estrella y capitán.

El madridista corrió hacia la banda visiblemente molesto, rechazó estrechar la mano del técnico y gritó contra su camiseta.