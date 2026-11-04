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Cambios en la alineación oficial del Arsenal para enfrentar al Slavia de Praga

Slavia Praga vs Arsenal
Slavia Praga
Arsenal
Liga de Campeones
Chequia
Inglaterra

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Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, desveló su alineación para el partido de esta noche ante el Slavia Praga, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League.

Arteta introdujo cambios en el once que venció al Liverpool en la Premier League el pasado domingo, entre los que destacan las salidas de Jurrien Timber, Calafiori, Gabriel Jesús, Martin Ødegaard y Kai Havertz, dando entrada a Ben White, Hincapié, Zubimendi, Mikel Merino, Eze y Viktor Gyökeres.

 

La alineación del Arsenal fue la siguiente:

 Raya, White, Saliba, Gabriel, Hincapié, Zubimendi, Rice, Merino, Madueke, Eze y Gyökeres.

En cuanto a la alineación del Slavia Praga, fue la siguiente:

Próximos partidos
ARS

ARS

Premier League

07 nov 2026

HUL

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SLP

SLP

First League

08 nov 2026

ARB

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 Dominik, Vlcek, Holes, Zima, Kusej, Moses, Sadílek, Mbodji, Ayowe, Sturm y Novák.

 

 

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