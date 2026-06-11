La FIFA obligó a la Federación Haitiana de Fútbol a modificar las camisetas titular y suplente antes del Mundial 2026, al considerar que algunos elementos tenían connotaciones políticas.

La decisión se tomó tras revisar el diseño, que mostraba a un grupo de independentistas izar la bandera de Haití en alusión a la batalla de Vertières, clave para poner fin al dominio francés.

Un portavoz de la selección confirmó a The Athletic que la FIFA malinterpretó el simbolismo histórico, y la federación local aceptó modificar el diseño.

La imagen eliminada mostraba a los héroes independentistas izando la bandera durante la batalla de Vertier, librada el 18 de noviembre de 1803, última etapa antes de la independencia.

Además, recordó que la selección se clasificó el 18 de noviembre de 2025, fecha de gran simbolismo nacional.

La empresa fabricante afirmó que el diseño era un homenaje al pueblo haitiano y a sus valores de orgullo y resistencia.

La firma añadió que el diseño se revisó durante meses y se presentó por los canales oficiales de la FIFA antes de que esta pidiera modificar ciertos elementos por posible incumplimiento del reglamento de equipación del torneo.

Las normas del Consejo de la FIFA prohíben símbolos o imágenes de carácter político o ajenas al deporte.

El diseño se inspira en la revolución haitiana liderada por Toussaint Louverture, la única en la historia liderada por antiguos esclavos que logró un Estado independiente.

No es la primera vez que Haití modifica un diseño deportivo a última hora: en los últimos Juegos Olímpicos de Invierno se eliminó la imagen de Toussaint Louverture de los uniformes por no cumplir las normas sobre expresión simbólica.

Haití integra el Grupo C junto a Marruecos, Brasil y Escocia.

Haití debutará ante Escocia con la versión modificada, ya sin la imagen polémica.