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Atalanta BC v SS Lazio - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Daily Loos

Traducido por

Cambios de entrenador en Italia: Tijjani Noslin y Kenneth Taylor ya tienen una respuesta clara

Fichajes
Lazio
Atalanta
G. Gattuso
M. Sarri

Gennaro Gattuso será el nuevo entrenador del Lazio, según anunciaron los periodistas especializados en fichajes Matteo Moretto y Fabrizio Romano. Así, los holandeses Kenneth Taylor y Tijjani Noslin, así como Marten de Roon (Atalanta), tendrán nuevo técnico.

Gattuso sustituye a Maurizio Sarri, quien a su vez se convierte en el nuevo técnico del Atalanta en reemplazo de Raffaele Palladino.

Esta temporada terminó noveno con el Lazio y se quedó fuera de Europa. La anterior, bajo Marco Baroni, había sido séptimo y tampoco alcanzó la clasificación continental.

En su primera etapa en el club, Sarri logró el segundo puesto en la 2022/23, el mejor resultado de Lazio en décadas.

Ahora se pone manos a la obra en un Atalanta que, con Marten de Roon a punto de renovar, acabó séptimo y jugará la Conference League.

Tras quedar fuera del Mundial con Italia, el excentrocampista del Milan llega con la misión de devolver a los romanos a Europa. Anteriormente dirigió al Olympique de Marsella, Nápoles, Milan y Valencia.

Firma un contrato de dos años con el equipo de Noslin y Taylor.

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