Cambio de camiseta poco después del pitido final: Oliver Baumann cuenta la locura de la FIFA en el Mundial

"Dejemos que el fútbol siga siendo fútbol, para que se trate del deporte", dijo el portero de 36 años en una rueda de prensa durante la concentración de la TSG Hoffenheim en Seefeld. "El deporte y el fútbol son tan bonitos, viven de las emociones y del propio juego. Eso no debe desvanecerse. No vaya a ser que todos los que amamos este deporte acabemos perdiendo las ganas, porque se está cambiando demasiado."

En concreto, Baumann se quejó, entre otras cosas, de cómo se gestionaron los nuevos badges introducidos para el Mundial: "Llevábamos en la camiseta unos badges pequeños. En los jugadores que llevan más tiempo o que ya han disputado varios Mundiales ponía 'Legacy'; en mi caso, 'Debutante' o algo así. Y luego hay gente que pasa por el vestuario y arranca otra vez esos badges, que solo estaban ligeramente planchados. Me explicaron que con eso también se iba a ganar dinero. Y yo solo pienso: '¡Dejad mi camiseta en paz, quiero volver a llevármela!'"

Al parecer, los badges forman parte de un acuerdo de patrocinio de la FIFA con el fabricante de merchandising Fanatics, que, entre otras cosas, opera la división de cromos y pegatinas Topps. Después del Mundial de 2030, Topps asumirá los derechos del socio de larga data Panini. Entonces, los badges retirados de las camisetas saldrán al mercado en una forma aún desconocida.

Oliver Baumann critica las pausas de hidratación y el estadio de la final

Baumann también se quejó de la aplicación de las controvertidas pausas de hidratación, independientemente de las condiciones climáticas reales: "En Houston, por ejemplo, el estadio estaba climatizado a 22 grados, pero aun así se hizo la pausa solo porque figuraba así sobre el papel". Numerosas cadenas de televisión aprovecharon las pausas para beber para emitir bloques publicitarios adicionales.

Baumann también criticó las condiciones en el estadio de la final de East Rutherford, cerca de Nueva York, donde Alemania disputó su tercer partido de la fase de grupos contra Ecuador. "El césped estaba secísimo. Para mí, eso no habría sido un estadio para una final, al menos no por el estado del terreno de juego."

Baumann ejerció como portero suplente de Alemania en el Mundial por detrás del regreso de Manuel Neuer. Pese a todas las declaraciones de apoyo del seleccionador Julian Nagelsmann antes del torneo, Baumann acabó siendo relegado al puesto de número dos antes del anuncio de la convocatoria, y además en un tono bastante crítico.

"Él ya lo lamentaba, por cómo acabó saliendo todo", dijo Baumann y aseguró que sigue teniendo "una muy buena relación" con su exentrenador: "Ya la teníamos entonces. Las decisiones deportivas se aceptan y, por tanto, para mí el tema está zanjado."

El equipo de la DFB cayó ya en dieciseisavos de final ante la sorprendente Paraguay, y Nagelsmann dimitió después bajo una suave presión de la cúpula de la DFB. En su lugar, Jürgen Klopp se hizo ahora cargo de la selección absoluta.