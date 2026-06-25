Cambiando los planes... ¿Por qué la victoria de Sudáfrica sorprende tanto a Argelia y Senegal?

La sorpresiva victoria de Sudáfrica sobre Corea del Sur complicó la lucha por los puestos de mejor tercero que dan acceso a los octavos de final del Mundial 2026. El resultado afectó las opciones de Argelia y Senegal.

Gracias al 1-0 sobre Corea del Sur y a la derrota de República Checa ante México (0-3), Sudáfrica acabó segunda del grupo con 4 puntos y avanzó a la siguiente ronda, donde se medirá con Canadá, subcampeona del Grupo B.

El impacto no se quedó en el Grupo A, pues afecta a los otros grupos que luchan por las ocho plazas para los mejores terceros.

A pesar de la derrota, Corea del Sur sigue en carrera.

Pese a perder con Sudáfrica, Corea del Sur conserva 3 puntos y una diferencia de -1, lo que, según Foot Mercato, le da grandes opciones de avanzar.

Según estimaciones, tiene un 95 % de probabilidades de avanzar, superando a varios rivales directos.

Un golpe indirecto para Argelia

Con 3 puntos y -2 de diferencia, Argelia ha visto reducirse sus opciones tras el avance coreano.

Los “Guerreros del Desierto” deben evitar perder su último encuentro para mantener opciones, pues una derrota, sobre todo por más de un gol, podría dejarlos por detrás en la clasificación de mejores terceros.

Un empate podría bastar, pero ganar es la mejor garantía para evitar cálculos.

Escocia, tercera en el Grupo 3 con 3 puntos y -3 de diferencia, parte con desventaja respecto a Argelia (-2).

Si pierde por más de un gol, su posición como mejor tercero se complicaría, de ahí la importancia de lograr un resultado positivo.

Además, el segundo del grupo se medirá a España en dieciseisavos, lo que podría influir en la táctica de ambos equipos; aun así, Argelia no tiene margen para arriesgarse.

Situación complicada para Senegal

Situación similar vive Senegal: sin puntos y con -3 en su grupo, necesita ganar.

Los «Leones de la Teranga» deben ganar a Irak en la última jornada y mejorar su diferencia de goles.

En ciertos escenarios, ganar por la mínima no basta, así que marcar al menos dos goles de diferencia se presenta como la mejor opción para optar a uno de los ocho cupos para los mejores terceros.

Con cada resultado la tabla de mejores terceros varía y el margen de error se reduce.

Corea del Sur está a un paso de avanzar pese a su derrota, mientras Argelia y Senegal afrontan una última jornada bajo presión, con un desenlace aún abierto.