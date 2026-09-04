Camavinga y Díaz, fuera del once previsto del Real Madrid ante el Betis

El Real Madrid se prepara para un difícil desplazamiento ante el Real Betis, esta tarde de viernes, en el estadio de La Cartuja, en la cuarta jornada de LaLiga.

El diario AS señaló que José Mourinho, entrenador del conjunto merengue, estudia realizar varios cambios en la alineación del equipo.

Con la posibilidad de que Tchouameni siga estando disponible para participar, Mourinho se inclina por apostar por Bernardo Silva en lugar de Camavinga, y por Arda Güler, que ocupará una posición titular en la que ya había aparecido Brahim Díaz ante el Málaga.

Mourinho había realizado amplias modificaciones en su línea defensiva, y ahora la cambiará de nuevo en el enfrentamiento contra el equipo del entrenador Manuel Pellegrini.

Además, Dumfries es firme candidato a ser titular, en medio de la fuerte competencia con Trent Alexander-Arnold, que aprovechó su última oportunidad y demostró que sigue compitiendo con fuerza.

En el centro de la defensa, Ibrahima Konaté y Antonio Rüdiger se disputan uno de los dos puestos de central.

En la banda izquierda, Cucurella ha empezado a imponerse con fuerza, y seguirá teniendo oportunidades y participación.

El Real Madrid disputará su segundo partido a domicilio esta temporada con un ataque que volverá a contar con el tridente que no descansa: Vinícius Júnior, Jude Bellingham y Kylian Mbappé.

De este modo, parece que Yan Diomandé tendrá que esperar un poco antes de tener la oportunidad de ser titular, dentro del plan gradual que Mourinho ha diseñado para manejar al jugador marfileño.

La alineación probable del Real Madrid quedó de la siguiente manera:

Portería: Thibaut Courtois

Defensa: Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Cucurella, Dumfries

Centro del campo: Bernardo Silva, Arda Güler, Fede Valverde

Ataque: Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé

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