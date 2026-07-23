El francés Eduardo Camavinga, estrella del Real Madrid, se niega a rendirse y busca luchar para convencer al entrenador José Mourinho de sus capacidades, pese a que figura en la lista de indeseados dentro del feudo del Santiago Bernabéu.

En el verano de 2026, Eduardo Camavinga imaginaba las cosas de forma distinta. En sus sueños, se veía ganando la Copa del Mundo con la selección francesa, pero el centrocampista, que vio a Francia alcanzar las semifinales del torneo, no pudo celebrarlo, ya que Didier Deschamps no lo convocó el pasado 14 de mayo, a pesar de que en muchas ocasiones contaba con el respaldo del exseleccionador francés.

Fue un golpe duro para Camavinga, quien vivió una temporada muy complicada con el Real Madrid. Además de las lesiones, su rendimiento y su nivel de juego fueron objeto de críticas frecuentes.

Como consecuencia, la prensa española informó de que el Real Madrid quiere prescindir de sus servicios este verano.

El futbolista francés de 23 años tiene contrato con el club blanco hasta 2029, y no está dentro de los planes de la dirección deportiva para la nueva temporada.

Sin embargo, Camavinga está decidido a luchar y a no rendirse, tal y como explicó el diario «Marca» este jueves. Tras disfrutar de un periodo de descanso y completar un curso intensivo de cuatro días en la Escuela de Negocios de Harvard en el ámbito del entretenimiento, los medios y el deporte (BEMS), regresó a los entrenamientos a pleno rendimiento.

Con el inicio de los entrenamientos de pretemporada, Camavinga insiste en convencer a José Mourinho y a su club de que aún tiene mucho que aportar dentro y fuera del campo.

Camavinga es plenamente consciente de su situación y de que hay mucho en juego en esta pretemporada, en la que ofrecerá garantías al entrenador, que quiere formarse una opinión antes de tomar la decisión final, aunque al principio no esté del todo convencido.

El entrenador también quiere que su club incorpore a un centrocampista, y no parece que Rodri, estrella del Manchester City, se ajuste a sus exigencias, ni tampoco Camavinga, a quien el Real Madrid quiere vender por 50 millones de euros.

Pero Mourinho le dará una oportunidad en los próximos días, y el futbolista francés busca aprovecharla mostrando sus capacidades mañana viernes en el partido amistoso ante el Alcorcón, para después esperar la opinión del técnico portugués.

El diario español añadió que Camavinga no quiere marcharse ni escucha a los clubes interesados en sus servicios, como el Manchester City y el Manchester United, y rechaza todas las ofertas que le llegan.