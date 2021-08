Camarasa y el objetivo de estar listo para el debut del Betis ante el Mallorca

El valenciano se recupera de las molestias que sufrió en el amistoso ante el Leeds y tiene como objetivo poder estar en el debut liguero.

Ente algunos inconvenientes que se le presentan a Manuel Pellegrini para conformar un once titular de cara al partido ante el Mallorca el del pivote defensivo puede ser el más complejo. Ayer pudo verse como le dio minutos a Paul Akonkou, un jugador que hasta el encuentro contra el Almería no había dispuesto de oportunidades. La cuarentena obligatoria de diez día de Guido Rodríguez y los problemas musculares de Camarasa obligan a tener en recambios de los que poder tirar. Aunque Víctor Camarasa trabaja a destajo para poder ser el medio titular para ese primer partido de Liga. Para el valenciano es importante poder aprovechar la ocasión que se le presenta dada las circunstancias del argentino y no la quiere dejar pasar.

En el encuentro contra el Leeds United el ex del Levante tuvo que ser sustituido por unos problemas musculares. Esas molestias le han impedido estar en la concentración de Marbella con el resto de sus compañeros pero su labor en la ciudad deportiva Luis del Sol está posibilitando una rápida recuperación. Cada día va a mejor y estará disponible para el técnico chileno de cara a la última semana antes del estreno liguero.

Y es que Camarasa ha sido una de las gratas noticias para la entidad heliopolitana durante esta pretemporada. Lesionado antes del inicio liguero de la campaña pasada, se recuperó antes de su finalización e incluso pudo llegar a algún partido pero prefirió ser cauto en ese sentido. También hizo un esfuerzo en el periodo vacacional y no se marchó de Sevilla para poder seguir ejercitándose y llegar en las mejores condiciones. Y su constancia se ha traducido en un magnífico rendimiento, aunque la carga del exigente trabajo le ha hecho parar.

Pellegrini pude tirar de otras alternativas para esa posición, incluso no descartar a Guido. Guardado podría también ocupar esa demarcación. El medio conoce bien lo que Pellegrini quiere en esa zona e incluso ayer ocupó esa posición. También podría estar William Carvalho, pero para el entrenador verdiblanco sería una de las últimas opciones. El caso es que con Camarasa ha visto que el centro del campo heliopolitano puede cobrar un cariz más dinámico y ofensivo, y eso es muy del gusto del ingeniero. Todavía le queda una prueba el próximo sábado ante la Roma y le resta la semana que para tomar una decisión.