Camacho, Florentino y sus motivos para abandonar el Real Madrid

Camacho habla de las dos veces que plantó al Real Madrid y revela que también Florentino acabó harto de los caprichos de los 'galácticos'.

José Antonio Camacho ha repasado su trayectoria en las dos breves etapas que disfrutó al frente del en las que, tanto en 1998 con Lorenzo Sanz como en 2004 con Florentino Pérez, resolvió abandonar el equipo por causas que no quedaron del todo claras en su momento. En esta ocasión el técnico de Cieza se sincera en una entrevista en Velevisa Televisión en la que también se refiere a la renuncia de Florentino en febrero de 2006.

Los motivos de Camacho para abandonar el Real Madrid

En cuanto a su primera salida el ex del y Real Madrid, entre otros equipos, explica que "entonces estaba Pirri en la dirección deportiva y tenía mucha confianza puesta en mí, como Lorenzo Sanz, creo. Pero también estaba Onieva, que mandaba en lo deportivo y que no debía tener mucha confianza en mí o no debía estar de acuerdo en que me hubiesen fichado sin contar con él y cosas de esas".

Camacho no se corta y añade que "entonces vi que no contaban mucho con el entrenador a la hora de confeccionar la plantilla, a la hora de hablar de los problemas que podía haber en el equipo... Yo estaba en Ibiza, vine a hablar con ellos y vi que no había entendimiento ninguno y les dije que era mejor romper antes de empezar, que yo así no podía trabajar y que me tenía que marchar".

Los galácticos también agotaron la paciencia de Florentino

Sí llegó a empezar la temporada en 2004 pero tampoco aguantó demasiado tiempo. "Lo importante es siempre sacar el mayor rendimiento en donde estás. Cuando volví al Madrid llegué desde el Benfica y Florentino tuvo confianza en mí para una transición de un equipo que lo tenía difícil... Tuve muchas dificultades. Tenía un gran equipo con muchos nombres importantes, pero los nombres llega un momento en que no pueden dar todo lo que se puede, por eso los jugadores se retiran. Había jugadores que eran Balones de Oro, pero los Balones de Oro en el Real Madrid hay que sacarlos como los ha conseguido Cristiano, siendo jugador del Real Madrid, que es donde se les saca rendimiento".

Camacho trasladó sus motivos a Florentino. "Le dije que creía que a ese equipo no se le podía sacar el rendimiento que ellos pensaban y que si no pensaba otra cosa, a mí me habían fichado para que el equipo fuese campeón o tuviera un rendimiento muy grande y entendí que no se le podía sacar". Sin embargo, Camacho también deja entrever que quizá se precipitara. "La desgracia es que yo me marché y poco después lo haría Florentino porque vio que los jugadores se lo habían comido en ese aspecto. Cuando regresó cambió muchas cosas".