Camacho a Goal: "Tal y como está el fútbol hoy, yo tendría muchos problemas como entrenador"

Camacho analiza para Goal las opciones de Champions del Madrid, por qué ve favorito al Atleti en la Liga y cómo ve la selección de Luis Enrique

Futbolista, entrenador, seleccionador nacional y ahora asesor sindical ¿quién da más? José Antonio Camacho sirve igual para un roto que para un descosido y miren que ha tenido que trampear con descosidos a lo largo de su vida profesional. Hoy, el séptimo futbolista con más partidos oficiales en la historia del Real Madrid, habla para Goal del Atleti, del Madrid, de Pedri y de lo que haga falta. Y como siempre en él, lo hace sin filtros.

Se me hace muy raro verle como asesor sindical

“Es un momento importante y cada uno tiene que poner su granito de arena. Siempre he estado vinculado a la Asociación de Futbolistas Españoles, desde sus inicios”.

Pero ¿de una forma tan visible?

“Estoy viendo en la AFE una serie de movimientos que no me gustan. Que los futbolistas vean que una persona que empezó sigue estando es importante. No quiero que la asociación de futbolistas sea una sucursal de nadir. La AFE no puede pertenecer a la Liga, ni a la Federación. Sólo a los futbolistas y a nadiE más. Y por eso estoy ahí”

¿Hay mayor compromiso sindical en el futbolista hoy?

“El futbolista ha cambiado. El futbolista importante ya no tiene los problemas de antaño. Ahora hay otra clase de problemas, en Tercera División, Segunda B, el fútbol femenino y éstos son los que ahora lo necesitan. Hay quien lo necesita más y quien menos pero a todos hay que ayudar y todos deben saber que un día, el fútbol se acaba. Hay que solucionar problemas”.

¿No echa de menos el fútbol de trinchera, los banquillos…?

“Siempre va a ocurrir. Como cuando dejas el fútbol como jugador. He atravesado muchas etapas. He estado en muchos sitios. Ahora, sí lo noto, pero hago otras cosas. He tenido la oportunidad de dirigir otros equipos en otras facetas que no son específicamente deportivas. Ahora ayudando a David Aganzo en la AFE, que también supone seguir vinculado al fútbol. Siempre se nota la falta de banquillo. Pero la edad cambia, y las necesidades también”.

Eso es un claro…sí, echo de menos los banquillos

Creo que, tal y como está ahora mismo el mundo del entrenador, yo tendría muchos problemas añadidos y tendría que sopesarlo mucho. Sobre todo en España. Alguien que tiene ya un nombre en el mundo del fútbol tiene unas exigencias que, a veces, no se corresponde ni con lo que te van a dar ni a exigir.

¿Cómo ve la Liga?

“Con una ventaja del Atlético de Madrid, que ha estado empujando desde el principio. Es lógico que ahora haya bajado un poco el rendimiento porque ese ritmo era imposible de sostener. Seguramente vuelva a mejorar. Quedan 11 jornadas y va a ser difícil para todos. Ahora hay una presión añadida. El Atleti, sin ir más lejos, está metido también en la Champions, pero no en la Copa y eso le va a beneficiar en su lucha por la Liga, porque puede prepararla mejor. Hasta ahora, podríamos decir que el Atleti “había matado la liga” y ahora, con el acercamiento de Barça y Real Madrid, está mucho más interesante”.

El Real Madrid va sosteniéndose como puede, pero es un equipo que debe renovarse

“ Es que no siempre se pueden ganar Champions o ligas. Lo importante es estar ahí. Por ejemplo, ahora lo importante es llegar a la final de la Champions, más que quedar primero. A veces, económicamente, hasta compensa no quedar primero para no pagar pluses. Sabemos que la prioridad en el Madrid es el estadio. Yo estoy seguro que, en cuanto se inaugure, el presidente traerá a algún futbolista extraordinario”.

Se marchó Cristiano y el Madrid transita como alma en pena por el área rival

“Pues hay que adaptarse. Benzemá es un jugadorazo pero creo que debe jugar un pelín por detrás de un referente goleador, como lo ha tenido el Madrid toda la vida como Santillana en mi época o Cristiano Ronaldo. En los equipos grandes, el gol es lo que te hace jugar de otra manera. Y luego están las consecuencias del Covid. Jugar en el Di Stefano está bien, pero echan de menos jugar en el Bernabéu y al público porque hay muchos futbolistas que con público son una cosa y sin él, otra”.

¿De verdad ve al Madrid ganando la Decimocuarta?

“Ahora hay equipos a los que se ve más fuertes. Pero yo del Real Madrid no me fiaría. En absoluto. Hasta el último minuto. Vemos que hay equipos que, quizás, estén en mejor forma que el Madrid pero igual en un mes los de Zidane están mucho mejor”.

Le tengo que hacer la pregunta del mes ¿ve a Cristiano en el Madrid?

“Lo veo muy difícil. Nadie cuestiona que él muere metiendo goles. Pero sería muy extraño. Él ya no es el mismo que cuando estuvo aquí. Si viene, bienvenido sea. De los grandes futbolistas siempre digo lo mismo: no sé si están mayores o no pero ¿están para jugar hoy?. Si lo están, adelante.”

Hablando de veteranos y noveles ¿qué le parece la irrupción de Pedri y su internacionalidad?

“Empezó sin serlo pero ahora es un titular indiscutible para Koeman. En el Madrid y en el Barcelona, eso es muy importante porque te allana el camino para ser internacional. En las categorías inferiores ha rendido muy bien. Pero hay que tener ciertas reservas porque es un chico muy joven. Luís Enrique sabe lo que hace. Es como con Ansu Fati. Seguro que el futuro va a a ser de ellos”

¿Qué es lo que más le gusta de la selección?

“Están saliendo jugadores con mucho desparpajo, con mucho fútbol. Siempre te falta alguien. Quizás nos haya faltado un hombre-gol. Se está jugando bien al fútbol. El equipo se está equilibrando en todas las líneas. Seguramente quede por definir lo de delante. A ver Morata qué tal está. Pero lo más importante es que ya hay una estructura de equipo, un sostén. Luego es como todo. Jugamos aquí y eso nos puede ayudar pero a ver en qué estado llegamos a esa fase”.

Y que no nos pase como en Rusia…

“Aquello fue muy raro. Las circunstancias fueron extrañas, con el cambio de Lopetegui por Hierro. Y luego es verdad que no es normal atacar 90 minutos y no marcar un gol y que te hagan uno en un córner. Pero aquello ya pasó. Lo importante es que España vuelve a estar en un gran evento. Y que vuelve a tener una oportunidad. Como esta, que estás en una fase final y España, cuando da ese paso…es una selección matadora”.