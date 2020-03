Calvo recuerda su paso de Herediano a Saprissa: "Duermo muy tranquilo"

Primera División de Costa Rica: El defensor no hace caso a los reclamos de los aficionados florenses por aquel traspaso.

Francisco Calvo no carga con ningún tipo de culpa ni tampoco se interesa por las críticas que puedan llegarle sobre su traspaso de Herediano a Saprissa, el cual queda imborrable en la memoria de los aficionados florenses.

Así lo dejó claro el defensor, quien se mostró tranquilo por aquel movimiento de 2015. "Yo no hice nada indebido. Saprissa no hizo nada indebido. Al final, a mí me cayó lo de esa final que perdimos contra Saprissa, pero no pasa nada. Yo me puedo acostar todos los días de mi vida tranquilo, porque yo sé que no voy a cambiar una medalla de oro por plata. Eso no lo negocio, son mis valores y yo lo intenté decir en varios lugares y lo digo una vez más: yo me fui a Saprissa simplemente porque tuve una oferta laboral mejor y listo", aseveró, tajante, el actual futbolista de en diálogo con Columbia Deportiva.

Además, entró en detalle sobre las críticas recibidas, las cuales en un momento subieron de tono. "Tuve un par de amenazas, hubo dos tipos que me amenazaron fuerte, conocían mi carro, hasta el nombre de mi mamá me dijeron, pero gracias a Dios no pasó. Es fútbol, creo que vivimos en un país muy aficionado al fútbol y me tocó a mí como en su momento le tocó a Bryce o Fonseca. No soy el primero o el último que va a vivir a eso", confesó el nacido en Guadalupe.

Foto: JOHN DURAN/AFP via Getty Images