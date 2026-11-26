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El entrenador del Lille, Davide Ancelotti, elogió especialmente al defensa indonesio Calvin Verdonk y al delantero japonés Ayase Ueda después de que su equipo remontara para vencer 2-1 al Bayern de Múnich en la Champions League. Tras llegar al descanso por detrás en el marcador, el Lille dio la vuelta al partido en tres minutos de la segunda parte y logró su primera victoria europea de la temporada.

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Ancelotti elogia al «infravalorado» Verdonk tras la histórica sorpresa ante el Bayern

El entrenador del Lille, Davide Ancelotti, destacó al lateral izquierdo indonesio Calvin Verdonk como un jugador «infravalorado» después de que el Lille remontara en la segunda parte para ganar 2-1 e infligir al Bayern de Múnich su primera derrota de la temporada en la Champions League. Tras encajar un gol de cabeza de Dayot Upamecano en el minuto 15, el Lille dio la vuelta al partido gracias al empate de Ayase Ueda en el minuto 62 y a un gol en propia puerta de Aleksandar Pavlovic, provocado por Ethan Mbappe tres minutos después.

«Calvin también es un jugador infravalorado, con muchas cualidades técnicas. Esta noche ha demostrado su capacidad para jugar con agresividad y ganar duelos defensivos», declaró Ancelotti a los periodistas al término del partido. «Se siente cómodo con el sistema que utilizamos. Estoy muy contento con él; tiene una competencia importante por parte de Romain y eso le ha hecho mejorar».

Ancelotti alaba el olfato goleador de Ayase Ueda pese a no estar al cien por cien

Además de la firmeza defensiva de Verdonk, el delantero japonés Ueda fue decisivo en ataque. Después de que el VAR anulara por una falta el que habría sido el gol del empate en el minuto 47, Ueda mantuvo la calma en el 62 para enviar un pase de Nathan Ngoy al palo más alejado, pese a no estar aún en plena forma para competir.

«El gol de Ayase fue el de alguien que sabía dónde estaba la portería. Era el mismo gol que quiso marcar contra el Lyon. Hoy tuvo más suerte. Es un jugador que no necesita muchas ocasiones para marcar», explicó Ancelotti. «Pero fue un partido difícil para él porque tuvo muchos duelos; físicamente aún no está al 100 %. Tenía previsto jugar una hora. Cumplió con su trabajo. Estamos muy contentos de que Ueda sea jugador del LOSC».

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La valentía tras el descanso y el liderazgo de Benjamin Andre impulsan la remontada

Ante un Bayern sin Harry Kane, Michael Olise ni Manuel Neuer por lesión, el Lille se mostró apagado antes del descanso, pero salió con mucha más agresividad en la segunda parte y encendió a la afición local. Ancelotti también elogió al capitán Benjamin Andre, que inició el contraataque del gol de la victoria del Lille.

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«En el descanso no estaba preocupado. Pero sentía, igual que los jugadores, que podríamos haber hecho más si hubiéramos sido más valientes. Empezamos la segunda parte atacando con más determinación», afirmó Ancelotti. Sobre Andre, añadió: «Benjamin encarna los valores del club... Es un jugador fundamental, el corazón del equipo; hace mucho por el equipo, gana muchos duelos y muchos segundos balones».

El Lille mantiene vivas sus opciones europeas antes del partido de liga del sábado

Su primera victoria de la campaña en la Champions League da al Lille una oportunidad vital en la fase de liga y perjudica las opciones del Bayern de acabar entre los ocho primeros.

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«Tenemos que mantener los pies en el suelo; con esta victoria nos hemos dado la oportunidad de luchar hasta el final», advirtió Ancelotti. «Ya estamos centrados en el sábado, porque nos espera un partido de liga difícil y tenemos poco tiempo para recuperarnos».