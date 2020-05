Callum Hudson-Odoi fue detenido por la Policía a las 4 de la madrugada

Callum Hudson-Odoi, considerado por el mundo como el prospecto de futuro más brillante, fue vinculado a un escándalo y es portada de la edición de lunes de The Sun luego de ser arrestado en su penthouse a las 4 de la madrugada del sábado para el domingo y, así, romper el confinamiento obligatorio.

El extremo, que ha jugado 53 partidos para el primer equipo Blue, fue arrestado luego de que una mujer llamó a la policía y a una ambulancia. La Metropolitan Police señaló que "policía y el servicio de ambulancias de Londres fueron llamados a las 3:53 del domingo 17 de mayo porque había una mujer que no se sentía bien". El rotativo agrega que la mujer fue llevada a un hospital y el hombre -Hudson-Odoi-, arrestado en la escena, se mantuvo en custodia policial.

