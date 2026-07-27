Callejón sin salida: ¿por qué se niega Youssef En-Nesyri a abandonar el Al-Ittihad?

El futuro del marroquí Youssef En-Nesyri se ha convertido en uno de los asuntos más complicados dentro del Al-Ittihad, después de que el deseo del cuerpo técnico de que se marchara chocara con la firmeza del jugador por quedarse, lo que ha llevado el caso a una nueva etapa que podría prolongarse hasta el final del mercado de fichajes de verano.

Según lo que se rumorea, el técnico alemán Jens Wissing no quedó convencido con el nivel que mostró En-Nesyri durante la pretemporada y pidió a la dirección que se moviera para fichar a un nuevo delantero que encaje con el proyecto técnico que pretende aplicar antes del inicio de la temporada.





Una visión técnica y el rechazo del jugador

El deseo del cuerpo técnico de cambiar no significa necesariamente que En-Nesyri sea un mal jugador, sino que refleja una diferencia en la visión técnica. Wissing busca un delantero con características distintas, ya sea en la presión continua, en el movimiento entre líneas o en la compenetración con el sistema en el que pretende basarse.

Lee también: Sorpresa: ¿cuál es la verdad sobre la incorporación de Yassine Bounou al Al-Nassr saudí?

En base a ello, la dirección comenzó a contactar con el agente del jugador para estudiar la posibilidad de una salida, trabajando en saldar sus emolumentos, pero la respuesta fue clara: En-Nesyri no desea abandonar el Al-Ittihad en este momento.

El dinero decide la batalla

El mayor obstáculo para la salida de En-Nesyri no reside en la ausencia de ofertas, sino en la gran diferencia económica entre lo que percibe en el Al-Ittihad y lo que ofrecen los clubes interesados en hacerse con sus servicios.

El jugador considera que marcharse supone perder una gran parte de su contrato actual, algo que le ha llevado a rechazar la idea de raíz, aferrándose a su derecho de continuar o de recibir una oferta que le garantice los mismos privilegios económicos.

Y aquí la dirección del Al-Ittihad se encuentra ante un verdadero dilema: quiere dejar espacio para fichar a un nuevo delantero, pero, por otro lado, no puede obligar al jugador a marcharse, especialmente al tener un contrato en vigor.

Por lo tanto, el asunto podría convertirse en uno de los principales desafíos del Al-Ittihad en el mercado, ya que el éxito del club en el fichaje de un nuevo delantero podría estar ligado, en primer lugar, a encontrar una salida adecuada a la crisis de En-Nesyri, ya sea convenciéndole de marcharse o llegando a un acuerdo que satisfaga a todas las partes, algo que hasta ahora no parece cercano.