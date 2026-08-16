Callejón sin salida: el Barcelona se rinde en la operación por el sustituto de Álvarez

El Barcelona ha renunciado a sus esfuerzos por fichar a uno de los delanteros destacados, previendo el fracaso de la operación por Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid.

Cabe recordar que el periodista especializado en el mercado de fichajes Fabrizio Romano aseguró que Luis Suárez, delantero del Sporting de Lisboa, de 28 años, estaba en la mesa del Barcelona como una de las alternativas planteadas, en caso de que el intento de fichar a Álvarez no evolucionara de forma positiva.

Romano volvió a confirmar la retirada del Barcelona de la operación, escribiendo en su cuenta de la red "X": "El Barcelona no activará la cláusula de rescisión de 80 millones de euros para hacerse con Luis Suárez, ya que considera que el precio es excesivo".

Y añadió el experto en el mercado de fichajes: "El Sporting de Lisboa no ofrecerá ninguna rebaja al Barcelona en la operación, y se espera que el delantero colombiano permanezca en su equipo".

El delantero argentino Julián Álvarez continúa con sus intentos de presionar para completar su traspaso al Barcelona, mientras que el club catalán mantiene su interés en ficharlo, al considerarlo el plan A claro del entrenador Hansi Flick y el director deportivo Deco.

