Nasser Al-Khelaifi, presidente de la Asociación de Clubes Europeos y presidente del Paris Saint-Germain, pronunció su discurso ante la asamblea de la Asociación de Clubes Europeos, expresando su agradecimiento a Joan Laporta, presidente del Barcelona, por sus esfuerzos en devolver a su club al seno de los clubes europeos, que en la actualidad reúne a más de 850 clubes.

Asimismo, según recogió el diario "Marca", Al-Khelaifi agradeció a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, sus gestiones para alcanzar un acuerdo en virtud del cual su club pase a ser miembro oficial de la Asociación de Clubes Europeos.

Las negociaciones ya han comenzado y, pese a la presencia hoy en Copenhague de Anas Al-Gharari en representación de la empresa A22, la compañía que iba a encargarse de gestionar la "Superliga", su asistencia se considera un indicio de la mejora de las relaciones entre la Asociación de Clubes Europeos y el Real Madrid.

Y según fuentes cercanas a A22, el acuerdo para el regreso del Real Madrid a la asociación es inminente, y en ese momento el club retirará su demanda judicial.

Al-Khelaifi señaló en su discurso: "Quiero agradecer al presidente del Barcelona, Joan Laporta, su confianza en la Asociación de Clubes Europeos: bienvenidos de nuevo a la familia de los clubes. También quiero agradecer al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, su convicción de que el futuro del fútbol europeo debe construirse sobre la base de la unidad y los intereses comunes; y nos alegra su reincorporación a la familia de los clubes de fútbol europeos".

Y prosiguió con sus declaraciones: "El fútbol mundial reviste una enorme importancia también para nuestros clubes. Todos fuimos testigos este verano del Mundial 2026; en él participaron 857 jugadores procedentes de clubes europeos, lo que representa cerca del 70% del total de jugadores participantes, y equivale a la suma de las convocatorias de 33 selecciones de las 48 participantes. Espero que la gente reconozca por fin el valor que representan los clubes".

Y añadió: "Resulta realmente triste ver la situación actual; en lugar de elevar nuestro deporte, perdemos el tiempo lidiando con problemas y dificultades. El fútbol prospera cuando nos escuchamos los unos a los otros, cuando somos transparentes entre nosotros, pero lo más importante de todo es que seamos sinceros. Y por muchas que sean nuestras diferencias, el fútbol sigue siendo más grande e importante que cualquiera de nosotros".

El presidente de la Asociación de Clubes Europeos (ECA) animó a Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, a presentarse a las elecciones de la UEFA, una decisión que está previsto que anuncie el próximo mes de diciembre, es decir, cuatro meses antes de la celebración del congreso previsto en Kazajistán en abril de 2027.

Y dijo Al-Khelaifi: "Cuando la Unión Europea de Fútbol (UEFA) y los clubes trabajan codo con codo, el fútbol es el gran ganador. Afrontamos cualquier asunto o problema de forma directa y decidida. Puede que la UEFA no esté a veces satisfecha con los clubes, y puede que los clubes no estén satisfechos a veces con la UEFA, pero siempre encontramos las soluciones".

Y apuntó: "Hoy, 36 representantes de la Asociación de Clubes Europeos participan en 15 comités de la UEFA; y eso es la cooperación de verdad. No puedo hablar de la UEFA sin referirme a su presidente".

Y continuó: "Aleksander, sé que estás harto de mis llamadas y mensajes diarios sobre todas nuestras reivindicaciones como clubes. Por ello, debo agradecerte tu paciencia, tu apoyo a los clubes y tu defensa de los intereses supremos del fútbol, incluso en los momentos en que eso no resulta fácil. El fútbol necesita grandes líderes como tú y, en nombre de más de 900 clubes miembros de la asociación, te pedimos que te presentes de nuevo a la presidencia el año que viene".

Y prosiguió su intervención: "A medida que nuestra membresía crece y evoluciona, también han de cambiar nuestros mecanismos de gobernanza y nuestras estructuras organizativas. La Asociación de Clubes Europeos (ECA) de hoy es distinta de la que era en el pasado; y por ese motivo votamos hoy para introducir más modificaciones en nuestros estatutos. Esto significa que todos los miembros —ya sean miembros ordinarios o asociados, y ya sean sus clubes pequeños, medianos o grandes— tendrán voz directa y derecho a voto en todas las decisiones principales de la asociación".

Y agregó: "Seremos más democráticos que nunca —ya sea en el comité ejecutivo, en los grupos de trabajo o en los comités— sin menoscabo de nuestra eficacia ni de nuestro equilibrio. Además, todos los miembros podrán representar a la asociación ante la UEFA y la FIFA, así como en otros comités, y garantizaremos una fuerte representación femenina en todos los órganos subsidiarios del comité ejecutivo. Es un modelo de buena representación y buena gobernanza".

Y Nasser Al-Khelaifi afirmó que la asociación continuará creciendo, diciendo: "Recuerdo cuando propuse por primera vez, hace unos años, la necesidad de ampliar nuestra base de miembros y aspirar a llegar a los 1.000 clubes miembros; entonces algunos se preguntaron: '¿Has perdido la cabeza?', y otros dijeron: 'Eso es imposible'. Pero nuestro camino nos ha enseñado que nuestra diversidad no es un problema ni un punto débil, sino la fuente de nuestra fortaleza y nuestra ventaja excepcional. Pues un club con 5.000 aficionados puede darle una lección a un club con 50 millones de aficionados, un club femenino de Irlanda puede inspirar a un club masculino de Italia, y una academia de jóvenes aquí en Dinamarca puede formar a un jugador que cambie la cara del fútbol a nivel mundial".



