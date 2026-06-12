Calificaciones de los jugadores de Corea del Sur vs República Checa: Hwang In-beom, el héroe; Patrik Schick, en apuros

Corea del Sur debutó en el Mundial con una ajustada victoria 2-1 sobre la República Checa en el Grupo A. Ladislav Krejcí abrió el marcador con un cabezazo tras un saque de banda de Vladimir Coufal, pero Corea remontó en el último cuarto de hora.

In-beom Hwang igualó con un sutil tiro por encima del portero y luego centró para que el suplente Hyeon-gyu Oh sellara la remontada. El capitán Heung-min Son falló un mano a mano con Matej Kovar, pero la banca coreana resultó decisiva. Así, la República Checa debutó en un Mundial tras 20 años con una derrota.

A continuación, valoramos a todos los jugadores que saltaron al campo...

República de Corea

Portero y defensa

Seung-gyu Kim (8/10)

Realizó paradas cruciales, frustrando a Adam Hlozek desde corta distancia y a Michal Sadílek en el 94, cuando la ventaja era mínima (2-1). Solo le superó un cabezazo de Krejčí a balón parado, pero sus intervenciones en los últimos compases aseguraron la victoria.

Han-beom Lee (7/10)

Defendió con solidez en la zaga de tres y se proyectó al ataque por derecha. Cabeceó un córner alto en la primera parte y realizó un despeje clave en el descuento.

Gi-hyuk Lee (6/10)

Cumplió como central izquierdo hasta el 96’, cuando vio la única amarilla por frenar un contraataque checo.

Min-jae Kim (7/10)

Ancló la defensa con su físico y su juego aéreo, ganó los duelos a los delanteros checos y distribuyó el juego con criterio. Asumió el brazalete tras la salida de Son, aunque fue superado en el primer gol de Krejčí.

Centrocampistas

In-beom Hwang (9/10)

Marcó el 1-1 en el 67’ tras un pase de Kang-in Lee y batió a Kovar por encima. Luego centró desde la derecha para que Oh sellara el 2-1.

Seung-ho Paik (7/10)

Desde el centro del campo facilitó la posesión (62 %) y la creación coreana, y dio el pase que habilitó a Hwang en la jugada del triunfo.

Lee Jae-sung (7/10)

Actuó con claridad como mediapunta durante la primera hora y dio el pase decisivo que dejó a Son frente al portero. Kovar le detuvo un remate antes de ser reemplazado por Hee-chan Hwang en el 62’.

Tae-seok Lee (7/10)

Aportó amplitud desde el lateral izquierdo y frenó los contraataques checos por su banda. Realizó centros y se asoció con los centrocampistas, aunque generó menos ocasiones claras que el lado derecho antes de ser sustituido en el 69’.

Kang-in Lee (8/10)

Principal motor creativo de Corea, firmó una exquisita asistencia entre la defensa para el empate de In-beom Hwang. Obligó a Kovar a una parada en picado con un potente disparo en el 14’ y atrajo la marca constante de Krejčí.

Young-woo Seol (7/10)

Aportó energía y amplitud por la banda derecha, combinándose con eficacia con Kang-in Lee en todo momento. Sus recuperaciones defensivas y sus centros generaron peligro mientras Corea dominaba el partido.

Ataque

Heung-min Son (6/10)

Lideró el ataque, pero tuvo una noche frustrante pese a las múltiples oportunidades. Hranac le bloqueó un disparo, otro se fue por encima del larguero y Kovar le negó el gol en un uno contra uno en el minuto 56. Se retrasó para crear juego para los demás, pero no encontró el remate definitivo.

Sustitutos y entrenador

Hee-chan Hwang (6/10)

Entró por Jae-sung Lee en el 62’ y aportó frescura, aunque sin una acción decisiva.

Hyeon-gyu Oh (8/10)

Entró al campo en el 69’ por Son y, once minutos después, aprovechó el centro de In-beom Hwang, anticipó a Hranac y batió a Kovar con la izquierda para dar la victoria.

Ji-sung Eom (6/10)

Ingresó en el 69' por Tae-seok Lee y aportó solidez defensiva para preservar la ventaja. Poco protagonismo ofensivo, pues el equipo optó por administrar el partido.

Jin-gyu Kim (6/10)

Ingresó en el 84’ por Hwang para preservar la victoria. Ayudó a controlar el tiempo añadido sin destacar.

Jin-seob Park (6/10)

Ingresó en el 84’ como quinto cambio de Corea. Su tarea era conservar la ventaja ante la presión final de la República Checa, y lo logró sin incidencias.

Myung-Bo Hong

Optó por un 3-4-2-1 con Kang-in Lee como creativo. Reaccionó bien tras el tanto rival: introdujo a Oh y Eom en el 69' —Oh marcó once minutos después— y ordenó cerrar filas en los últimos minutos para asegurar la remontada.





República Checa

Portero y defensa

Matej Kovar (7/10)

Realizó varias paradas cruciales: detuvo un disparo lejano de Kang-in Lee, hizo una doble parada en el 49’ y atajó un mano a mano a Son. Poco pudo hacer en los goles.

Vladimír Coufal (7/10)

Asistió en el primer gol checo con un potente saque de banda a Krejčí y generó peligro constante con sus lanzamientos largos y sus centros desde la derecha.

Stepan Chaloupek (6/10)

Perdió balones en zonas peligrosas y su distribución irregular dificultó la construcción del juego checo desde la derecha de la zaga de tres.

Robin Hranac (7/10)

Realizó un bloqueo crucial ante Son en la primera parte, pero Hyeon-gyu Oh le superó en el gol de la victoria al no seguir su desmarque.

Ladislav Krejcí (7/10)

Marcó el primer gol con un excelente remate de cabeza tras un saque de banda de Coufal, saltando sin marca para enviar el balón al segundo palo. Se encargó de marcar individualmente a Kang-in Lee, pero no pudo evitar la asistencia que supuso el empate.

Jaroslav Zeleny (6/10)

Actuó como lateral izquierdo, se asoció con Provod y Sulc en los ataques por banda, realizó centros y ayudó en defensa sin errores, aunque su influencia fue menor que la de Coufal en el otro costado.

Centrocampistas

Tomáš Souček (7/10)

Le anularon un gol de cabeza por fuera de juego en el 77 que habría devuelto la ventaja a la República Checa. Cubrió mucho terreno y aportó presencia aérea, aunque el tanto anulado fue clave.

Alexandr Sojka (6/10)

Poco influyente en los momentos clave y superado técnicamente por los coreanos antes de ser reemplazado en el 85’.

Lukáš Provod (6/10)

Mostró destellos de calidad en la posesión, aunque en ocasiones perdió el balón en zonas de riesgo. Su aportación creativa fue limitada y fue sustituido en el 64' tras el gol checo.

Ataque

Pavel Sulc (6/10)

Jugó detrás de Schick, pero no logró imponerse ante la ordenada defensa coreana. Le faltaron espacios entre líneas y perdió el balón con frecuencia antes de ser sustituido en el 64'.

Patrik Schick (5/10)

Sufrió como único punta: Min-jae Kim y la zaga coreana lo anularon. Casi no recibió pases, no remató y también salió en el 64' cuando Koubek buscó variantes.

Sustitutos y entrenador

Tomáš Chorý (6/10)

Entró en el 64' para aportar juego aéreo con su envergadura. Realizó varios desvíos de cabeza y ocupó a los defensas, pero no creó ocasiones ni cambió el partido.

Adam Hlozek (6/10)

Entró en el 64’ y generó la mejor ocasión checa, obligando a Seung-gyu Kim a una parada a bocajarro. Buscó el desmarque detrás de la defensa, pero no encontró el gol del empate.

Michal Sadílek (6/10)

Lanzó el tiro libre que Souček remató de cabeza, aunque el gol fue anulado por fuera de juego. Disparó desde dentro del área y Kim lo detuvo en el 94; el más influyente de los suplentes checos pese a la derrota.

Mojmír Chytil (6/10)

Ingresó en el 85’ como cuarto cambio, pero tuvo poco tiempo para incidir en el empate que su equipo buscó sin éxito.

Miroslav Koubek

Plantó un 3-4-2-1 de contraataque con Krejčí de capitán y Schick en punta. Su triple cambio en el 64’, tras adelantarse, replegó al equipo, pero encajó dos goles en trece minutos. La decisión de fuera de juego de Souček en el 77’ resultó decisiva.