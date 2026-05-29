Calendario TV Mundial FIFA Catar 2026: partidos en directo, canales, fixture completo, fechas y horarios

Retransmisiones televisivas de la Copa Mundial de la FIFA de Catar 2026

Para ver las retransmisiones locales de la campaña de Catar en la Copa del Mundo desde el extranjero, usa una VPN. Conéctate a un servidor de Catar y disfruta de la acción en directo. Todos los partidos de Catar se emitirán en los canales en abierto de beIN SPORTS o Alkass Sports Channels.

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Catar?

En Catar, la cadena deportiva beIN SPORTS tiene los derechos exclusivos de retransmisión.

Aquí te explicamos cómo seguir la acción:

📺 Televisión en abierto

beIN SPORTS NEWS, canal en abierto, emitirá actualizaciones, noticias y reacciones en directo desde las concentraciones. Partidos destacados, como la final y las ceremonias, se verán sin suscripción.

📱 Streaming digital y premium

beIN SPORTS MAX & CONNECT: La plataforma premium ofrece los 104 partidos en directo. El calendario completo, incluidos los partidos de la fase de grupos de Al-Annabi contra Suiza, Canadá y Bosnia-Herzegovina, se puede ver a través de la app beIN SPORTS CONNECT, el servicio TOD y los canales MAX.



