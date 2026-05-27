Retransmisiones televisivas de Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver los partidos de Inglaterra en la Copa del Mundo desde el extranjero, conéctate a un servidor VPN del Reino Unido y disfruta de la transmisión en directo por BBC iPlayer o ITVX.

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Inglaterra?

En Inglaterra (y en todo el Reino Unido), los aficionados disfrutarán de todas las partidos gratis. La ley británica califica el torneo de «joya de la corona», por lo que no hace falta pagar ninguna suscripción.

Los 104 partidos se reparten a partes iguales entre las dos principales cadenas públicas:

La BBC emitirá 52 encuentros en directo , sobre todo por BBC One . Su programación incluye el partido de la fase de grupos entre Inglaterra y Ghana , más la primera opción para tres posibles eliminatorias de la selección inglesa.

ITV emitirá los otros 52 encuentros en ITV1 e ITV4 , incluyendo el partido inaugural del 11 de junio, el debut de Inglaterra ante Croacia el 17 de junio y su último choque de grupo contra Panamá el 27 de junio.

Streaming y bajo demanda

Si prefieres ver los partidos en tu móvil, tableta, portátil o aplicación de Smart TV, podrás seguirlos gratis en directo o a la carta.

BBC iPlayer : plataforma digital con todos los partidos de la BBC, en directo, repeticiones completas y resúmenes.

ITVX : centro digital para todos los partidos de ITV. Además, estrenará un canal 24/7 con clásicos y contenido detrás de cámaras, como Inside The World Cup .

La final, el 19 de julio, se emitirá en directo por BBC e ITV, como es tradición.