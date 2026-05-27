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Harry Kane England 2025Getty
Neil Bennett

Traducido por

Calendario TV Inglaterra para la Copa Mundial de la FIFA 2026: partidos en directo, canales, fixtures, fechas y horarios

England
World Cup

Todo lo que necesitas saber para ver a Inglaterra en el Mundial.

Retransmisiones televisivas de Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver los partidos de Inglaterra en la Copa del Mundo desde el extranjero, conéctate a un servidor VPN del Reino Unido y disfruta de la transmisión en directo por BBC iPlayer o ITVX.

🌎 País

📺 Emisora

🇦🇫 Afganistán

ATN

🇦🇱 Albania

TV Klan

🇩🇿 Argelia

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 Andorra

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 Argentina

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 Australia

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 Austria

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 Bélgica

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 Bolivia

Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV

🇧🇦 Bosnia y Herzegovina

Arena Sport

🇧🇷 Brasil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgaria

BNT

🇨🇦 Canadá

TSN+ | TSN1 | CTV | Aplicación RDS | Aplicación CTV | Crave

🇨🇱 Chile

Chilevisión | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Colombia

Caracol TV | RCN Televisión | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Croacia

HRTi

🇨🇾 Chipre

Sigma TV

🇨🇿 República Checa

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Dinamarca

TV2 Dinamarca | TV2 Play Dinamarca

🇪🇨 Ecuador

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estonia

Go3 Extra Sports Estonia

🇫🇯 Fiyi

FBC Sports

🇫🇮 Finlandia

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Francia

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Alemania

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonesia

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Irán

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlanda

RTÉ

🇮🇹 Italia

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japón

DAZN Japón

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macao

ViuTV

🇲🇺 Mauricio

Aplicación New World Sport

🇲🇽 México

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX México

🌎 Oriente Medio y Norte de África

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Países Bajos

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Países Bajos

🇳🇿 Nueva Zelanda

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Noruega

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panamá

RPC | TVN Panamá | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panamá | FOX

🇵🇪 Perú

DIRECTV Sports Perú | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Rumanía

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapur

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Sudáfrica

SABC 3 | SABC Plus | Aplicación Sporty TV

🇪🇸 España

DAZN España | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 Suecia

TV4 Suecia | TV4 Play

🇨🇭 Suiza

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turquía

Turquía

🇬🇧 Reino Unido

BBC iPlayer | ITVX |

🇺🇸 Estados Unidos

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplicación de FOX Sports | Tubi | FOX One | Fútbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 Uzbekistán

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Inglaterra?

En Inglaterra (y en todo el Reino Unido), los aficionados disfrutarán de todas las partidos gratis. La ley británica califica el torneo de «joya de la corona», por lo que no hace falta pagar ninguna suscripción.

Los 104 partidos se reparten a partes iguales entre las dos principales cadenas públicas:

  • La BBC emitirá 52 encuentros en directo, sobre todo por BBC One. Su programación incluye el partido de la fase de grupos entre Inglaterra y Ghana, más la primera opción para tres posibles eliminatorias de la selección inglesa.
  • ITV emitirá los otros 52 encuentros en ITV1 e ITV4, incluyendo el partido inaugural del 11 de junio, el debut de Inglaterra ante Croacia el 17 de junio y su último choque de grupo contra Panamá el 27 de junio.

Streaming y bajo demanda

Si prefieres ver los partidos en tu móvil, tableta, portátil o aplicación de Smart TV, podrás seguirlos gratis en directo o a la carta.

  • BBC iPlayer: plataforma digital con todos los partidos de la BBC, en directo, repeticiones completas y resúmenes.
  • ITVX: centro digital para todos los partidos de ITV. Además, estrenará un canal 24/7 con clásicos y contenido detrás de cámaras, como Inside The World Cup.

La final, el 19 de julio, se emitirá en directo por BBC e ITV, como es tradición.