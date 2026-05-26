Calendario TV Ecuador Copa Mundial FIFA 2026: partidos en vivo, canales, fixture completo, fechas y horarios

Retransmisiones televisivas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Ecuador
Si estás en el extranjero, conéctate a un servidor ecuatoriano para ver los partidos en el canal abierto Telemazonas.
ESPN transmitirá 30 partidos, disponible en TV por cable y en Disney+ en Ecuador.
¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Ecuador?
En Ecuador, los aficionados al fútbol pueden seguir la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de tres opciones: televisión abierta, televisión por cable premium y servicios de streaming.
A continuación, te explicamos cómo ver el torneo:
- Televisión en abierto:Teleamazonas, socio oficial de retransmisión nacional, emitirá 40 partidos gratis en directo, entre ellos el inaugural, las semifinales, la final y todos los encuentros de la fase de grupos de la selección ecuatoriana (La Tri).
- Televisión de pago (cobertura completa): DirecTV tiene los derechos principales y emitirá los 104 partidos en directo y HD a través de DSports, con análisis 24/7.
- Televisión de pago (cobertura parcial):ESPN (cable tradicional y Disney+) transmitirá 30 partidos en vivo, incluidos los de La Tri.
- Para ver en móvil, tableta o smart TV, los suscriptores de DirecTV cuentan con DGO, mientras que Disney+ y las plataformas digitales de Teleamazonas ofrecen los paquetes parciales.