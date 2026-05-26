Calendario TV Ecuador Copa Mundial FIFA 2026: partidos en vivo, canales, fixture completo, fechas y horarios

Retransmisiones televisivas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Ecuador

Si estás en el extranjero, conéctate a un servidor ecuatoriano para ver los partidos en el canal abierto Telemazonas.

ESPN transmitirá 30 partidos, disponible en TV por cable y en Disney+ en Ecuador.

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Ecuador?

En Ecuador, los aficionados al fútbol pueden seguir la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de tres opciones: televisión abierta, televisión por cable premium y servicios de streaming.

A continuación, te explicamos cómo ver el torneo: