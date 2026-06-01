Retransmisiones televisivas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Bosnia y Herzegovina

Ver el Mundial de la FIFA 2026 en España a través de DAZN es la opción ideal para los aficionados que no quieren perderse absolutamente nada, ya que la plataforma se ha consolidado como el hogar principal de pago para este torneo de 48 selecciones.

Estas son las principales ventajas de elegir DAZN para disfrutar de la cita mundialista:

Ventajas clave de DAZN para el Mundial 2026

Acceso total a los 104 partidos: DAZN es el único operador en España que transmite todos los encuentros del torneo en directo y bajo demanda. Por el contrario, la televisión pública (RTVE) solo emitirá una selección en abierto de entre 20 y 25 partidos (incluyendo los de la Selección Española, el partido inaugural, las semifinales y la gran final).

Flexibilidad absoluta frente al cambio horario: Debido a que los partidos se juegan en Estados Unidos, México y Canadá, muchos de ellos se disputarán en horario nocturno o de madrugada en España. Con DAZN puedes pausar el directo, retroceder si te perdiste un gol o ver los partidos completos en diferido a la mañana siguiente.

Integración con Movistar Plus+ y Orange: Gracias a los acuerdos de distribución de la plataforma con Mediapro, los abonados de Movistar Plus+ y Orange que tengan contratados paquetes de fútbol podrán disfrutar de toda la cobertura del Mundial de DAZN directamente desde el descodificador de su operador, incluyendo canales temáticos temporales.

Portabilidad multidispositivo: Al ser una plataforma de streaming nativa, su aplicación funciona perfectamente en Smart TVs, móviles, tablets y ordenadores. Esto es de gran utilidad, ya que el torneo se disputa en los meses de junio y julio, coincidiendo con la época de vacaciones de verano.

Análisis y programación 24/7: La cobertura no se limita a los 90 minutos de juego. Tendrás acceso a resúmenes detallados de cada jornada, programas de debate, entrevistas exclusivas y contenido histórico adicional para calentar motores antes de cada eliminatoria.

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Bosnia y Herzegovina?

En Bosnia y Herzegovina, Arena Sport tiene los derechos oficiales de TV y streaming.

Aquí te explicamos cómo seguir la acción: