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Cadenas de televisión de todo el mundo que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026

🇧🇷 Brasil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgaria

BNT

🇨🇦 Canadá

TSN+ | TSN1 | CTV | Aplicación RDS | Aplicación CTV | Crave

🇨🇱 Chile

Chilevisión | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Colombia

Caracol TV | RCN Televisión | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Croacia

HRTi

🇨🇾 Chipre

Sigma TV

🇨🇿 República Checa

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Dinamarca

TV2 Dinamarca | TV2 Play Dinamarca

🇪🇨 Ecuador

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estonia

Go3 Extra Sports Estonia

🇫🇯 Fiyi

FBC Sports

🇫🇮 Finlandia

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Francia

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Alemania

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonesia

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Irán

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlanda: RTÉ

RTÉ

🇮🇹 Italia

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japón

DAZN Japón

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macao

ViuTV

🇲🇺 Mauricio

Aplicación New World Sport

🇲🇽 México

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX México

🌎 Oriente Medio y Norte de África

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Países Bajos

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Países Bajos

🇳🇿 Nueva Zelanda

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Noruega

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panamá

RPC | TVN Panamá | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panamá | FOX

🇵🇪 Perú

DIRECTV Sports Perú | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Rumanía

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapur

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Sudáfrica

SABC 3 | SABC Plus | Aplicación Sporty TV

🇪🇸 España

DAZN España | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 Suecia

TV4 Suecia | TV4 Play

🇨🇭 Suiza

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turquía

Turquía

🇬🇧 Reino Unido

ITV 1 UK | ITVX | STV Escocia | STV Player

🇺🇸 Estados Unidos

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplicación FOX Sports | Tubi | FOX One | Fútbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay y Paramount+.

🇺🇿 Uzbekistán

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🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

La campaña de Argelia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Doce años después de llegar a octavos en Brasil, donde llevaron a Alemania al límite en la prórroga, los argelinos regresan al gran escenario del fútbol. Los Zorros del Sáhara inician una nueva era, mezclando el liderazgo de Riyad Mahrez con una generación joven y técnica. Para su apasionada afición, este regreso es más que una clasificación: la culminación de una transición para recuperar su lugar entre las potencias africanas.

Su camino hacia Norteamérica fue dominante: se aseguraron el cupo con comodidad, sumando ocho victorias, un empate y solo una derrota en la eliminatoria africana. El punta del Wolfsburgo Mohamed Amoura, autor de 10 goles —récord en las eliminatorias africanas—, lideró la fase. Bajo la batuta del seleccionador bosnio Vladimir Petković, quien asumió el cargo a principios de 2024, Argelia mostró determinación y resistencia.





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Con experiencia mundialista al frente de Suiza en 2018, el técnico ha impuesto un estilo de posesión que busca dominar el ritmo del partido y explotar la calidad de Amine Gouiri, Rayan Aït-Nouri y Farès Chaïbi. Este estilo, muy eficaz en la eliminatoria, se pondrá a prueba en la Copa. Petković debe garantizar que la posesión se traduzca en profundidad ofensiva y no se vuelva lenta ante las sólidas defensas del Grupo.







