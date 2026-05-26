Retransmisiones televisivas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Brasil
Para verlas desde el extranjero con una VPN, conéctate a un servidor brasileño y disfruta de los partidos en directo a través de canales en abierto y plataformas como TV Globo, SporTV y CazeTV.
¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Brasil?
En Brasil, los derechos de retransmisión se reparten entre las principales cadenas de TV y plataformas digitales.
A continuación, te explicamos cómo puedes ver el torneo:
- En televisión abierta y de pago,el Grupo Globo (TV Globo y SporTV) emitirá todos los partidos de la selección brasileña, la final y la mitad del resto del torneo. También tendrán derechos parciales SBT y N Sports.
- En directo online: CazéTV transmitirá los 104 partidos gratis en YouTube.
- En la app: También podrás ver la cobertura de Globo mediante su servicio de streaming Globoplay.