Retransmisiones televisivas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de los Países Bajos

Para verlos desde el extranjero, usa una VPN. Conéctate a un servidor neerlandés y disfruta de la acción en directo. Todos los partidos se emitirán en la cadena pública NOS (NPO 1 o la app NPO Start).

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en los Países Bajos?

En los Países Bajos, la cadena pública Nederlandse Omroep Stichting (NOS) tiene los derechos exclusivos de retransmisión.

Aquí te explicamos cómo seguir la acción:

📺 Televisión en abierto

NOS (NPO 1): La cadena pública emitirá todos los partidos de la fase de grupos de la Oranje —incluido el debut ante Japón— y la final en directo y gratis, por cable o antena digital.

📱 Streaming digital y gratuito

NPO Start y NOS.nl: el torneo se podrá ver gratis en directo por internet dentro del país. Con la app NPO Start o la web de NOS, disfruta de todos los partidos, resúmenes bajo demanda y análisis de expertos en móviles, tabletas y smart TVs.



