Calendario TV Copa Mundial de la FIFA 2026 en Marruecos: partidos en directo, canales, fixture completo, fechas y horarios

Retransmisiones televisivas de Marruecos en el Mundial de la FIFA 2026

Para ver las retransmisiones locales de la campaña de Marruecos en la Copa del Mundo desde el extranjero, usa una VPN y conéctate a un servidor marroquí. Así podrás disfrutar de los partidos en directo. Todos los encuentros de Marruecos se emitirán en la cadena nacional gratuita SNRT, mientras que la cobertura premium estará disponible en beIN Sports.

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Marruecos?

En Marruecos, los derechos de retransmisión de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 los comparten el gigante regional de la televisión de pago beIN Sports y la cadena pública nacional, la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT).

Aquí te explicamos cómo seguir la acción:

📺 Televisión en abierto

SNRT (Arryadia/Al Aoula): La cadena pública retransmitirá gratis los partidos de la selección marroquí, incluidos los de la fase de grupos contra Brasil, Escocia y Haití.

beIN SPORTS News ofrecerá cobertura en abierto por satélite con noticias, actualizaciones y reacciones en directo.

📱 Streaming digital y premium

beIN SPORTS MAX: Para la cobertura completa del torneo en la región MENA, beIN Sports ofrece los 104 partidos en directo, con comentarios multilingües y análisis a través de la aplicación beIN SPORTS CONNECT.

TOD, el popular servicio de streaming, ofrecerá cobertura en directo y partidos del Mundial para los aficionados en Marruecos.