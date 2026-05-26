Calendario TV Copa Mundial de la FIFA 2026 en Colombia: transmisiones en vivo, canales, fixture completo, fechas y horarios de los partidos

Retransmisiones televisivas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Colombia
Si estás en el extranjero, conéctate a un servidor colombiano y disfruta de los partidos en abierto a través de Caracol TV y Canal RCN.
¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Colombia?
En Colombia, los derechos de transmisión se reparten entre canales abiertos y plataformas de pago.
A continuación, te explicamos cómo puedes ver el torneo:
- Televisión en abierto:Caracol TV y RCN TV emitirán 40 partidos, entre ellos el inaugural, la final y todos los de la selección colombiana.
- TV de pago: DirecTV, a través de DSports, transmitirá los 104 partidos en directo. Win Sports también ofrecerá encuentros seleccionados.
- Streaming: los partidos gratuitos se ven en Caracol Play y Deportes RCN En Vivo, mientras que los suscriptores de DirecTV pueden seguir los 104 encuentros mediante la app DGO.