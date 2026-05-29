Retransmisiones televisivas de Arabia Saudí en el Mundial de la FIFA 2026

Para ver los partidos de Arabia Saudí en la Copa del Mundo desde el extranjero, usa una VPN. Conéctate a un servidor de Arabia Saudí o Catar y disfruta de la transmisión en directo. Todos los encuentros se emitirán en los canales gratuitos de beIN SPORTS o TOD, mientras que la cobertura premium regional estará disponible en beIN SPORTS MAX.

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Arabia Saudí?

En Arabia Saudí, la cadena deportiva regional beIN SPORTS tiene los derechos exclusivos de retransmisión.

Aquí te explicamos cómo seguir la acción:

📺 Televisión en abierto

beIN SPORTS NEWS, canal en abierto, emitirá actualizaciones, noticias y reacciones en directo desde las concentraciones. Partidos clave como la final y las ceremonias se verán sin suscripción.

📱 Streaming digital y premium

beIN SPORTS MAX & CONNECT: La plataforma premium ofrece los 104 partidos en directo. El acceso completo al calendario, incluidos los emocionantes encuentros del Grupo H de las Águilas Verdes contra España, Uruguay y Cabo Verde, se ofrece a través de la app beIN SPORTS CONNECT, el servicio TOD y los canales MAX.











