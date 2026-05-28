Calendario televisivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Jordania: transmisiones en vivo, canales, fixture completo, fechas y horarios de los partidos

Retransmisiones televisivas de Jordania en el Mundial de la FIFA 2026

Para ver las retransmisiones locales de la campaña de Jordania en la Copa del Mundo desde el extranjero, usa una VPN. Conéctate a un servidor de Jordania y disfruta de la acción en directo. Todos los partidos de Jordania se emitirán en beIN Sports.

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Jordania?

En Jordania, los derechos de retransmisión de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 los posee en exclusiva beIN Media Group, que actúa como principal punto de referencia para los aficionados de toda la región de Oriente Medio y el Norte de África (MENA).

Aquí te explicamos cómo seguir la acción:

📺 Televisión por satélite y premium

beIN SPORTS MAX: Como canal exclusivo de la región, beIN transmitirá los 104 partidos en directo a través de sus canales World Cup MAX. Ofrecerá audio en varios idiomas, análisis previo y actualizaciones sobre la participación histórica de la selección de Jordania.

beIN SPORTS NEWS ofrecerá actualizaciones en abierto por satélite y terrestre, noticias continuas y reacciones en directo desde las concentraciones de los equipos.

📱 Streaming digital y premium

beIN SPORTS CONNECT: La plataforma oficial retransmitirá todos los partidos en directo para móviles, tabletas y Smart TV.

TOD: La plataforma de streaming premium ofrecerá señal en directo, ángulos de cámara alternativos y partidos a la carta para los aficionados de Jordania.



