Calendario televisivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Curazao: transmisiones en vivo, canales, fixture completo, fechas y horarios de los partidos

Retransmisiones televisivas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Curazao

Para verlas desde el extranjero, conéctate a un servidor en Curaçao y disfruta de los partidos en el canal abierto TeleCuraçao.

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Curazao?

En Curaçao, los derechos de retransmisión se reparten entre la cadena pública nacional y una cadena regional de pago por satélite.

A continuación, te explicamos cómo puedes ver el torneo: