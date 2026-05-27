Calendario televisivo de Irán para la Copa Mundial de la FIFA 2026: transmisiones en vivo, canales, fixture completo, fechas y horarios de los partidos

Retransmisiones televisivas de Irán en el Mundial de la FIFA 2026
Para ver las retransmisiones locales de la campaña de Irán en la Copa del Mundo desde el extranjero, usa una VPN. Conéctate a un servidor en Irán y sigue la acción en canales como IRIB.
¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Irán?
En Irán se podrá ver por canales nacionales gratuitos y cadenas deportivas regionales de pago.
A continuación, te explicamos cómo puedes ver el torneo:
- Televisión en abierto:IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting), la cadena estatal, tiene los derechos nacionales. Los partidos se emitirán en directo y gratis en IRIB TV3, canal dedicado a grandes eventos deportivos. Cubrirá todos los encuentros, incluidos los de la selección iraní (Team Melli) en la fase de grupos.
- Porsatélite, Persiana Sports emitirá los encuentros, mientras que beIN Sports, con los derechos premium en la región MENA, ofrecerá todos los partidos a través de beIN SPORTS MAX.
- Para verlos en línea o en dispositivos móviles, usa las plataformas digitales de IRIB dentro de Irán o, con suscripción regional, la app beIN CONNECT o el servicio TOD.