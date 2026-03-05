Calendario del Seis Naciones 2026: lista completa de partidos y cómo verlos o transmitirlos en directo

El Torneo de las Seis Naciones 2026 se acerca rápidamente, y nos hemos asegurado de que no tengas que buscar a toda prisa cuándo son los partidos y, lo más importante, cómo puedes verlos. Desde los actuales campeones hasta Francia, pasando por la entretenida Escocia y la mejorada Italia, mantente al día de cómo le irá a tu equipo favorito.

Antoine Dupont vuelve a liderar una selección francesa que ha evolucionado desde el talento hasta una físico intimidante y que es la actual ganadora del trofeo del Seis Naciones. Con gigantes como Emmanuel Meafou y Posolo Tuilagi ahora totalmente integrados, Francia posee una potencia bruta sin igual en el hemisferio norte.

Por su parte, Inglaterra recuperó la Calcutta Cup en 2025 y terminó su campaña con su mejor campeonato en años. Bajo la dirección de Steve Borthwick, han respondido al desgaste en los momentos cruciales de los partidos cultivando un banquillo capaz de tener un impacto devastador en el último cuarto. El sistema defensivo, primero bajo la dirección de Felix Jones y ahora de Joe El-Abd, ha evolucionado de una defensa apresurada a una sofisticada defensa plegable.

Getty Images

Irlanda entró en 2025 como referente, pero mostró signos de debilitamiento estructural durante las derrotas en la Quilter Nations Series ante los gigantes del hemisferio sur. La generación dorada de líderes está en transición, lo que ha renovado el interés por la visión a largo plazo de Andy Farrell y la batalla por la camiseta número 10 entre Jack Crowley y Sam Prendergast.

Escocia sigue siendo un gran entretenimiento, pero 2025 fue un año de frustrantes «casi». A pesar de realizar un impresionante número de rupturas limpias, les costó convertir la presión constante en puntos en el último tercio. El Bath de Finn Russell también ha comenzado a centrarse más en el juego de los delanteros que en utilizar a su medio melé para romper las defensas. ¿Cómo podría afectar esto a su rendimiento con Escocia en este campeonato?

Una cosa es segura: cada uno de los 15 partidos que nos esperan tiene su propio ángulo o historia, y sin duda viviremos partidos desiguales, sorpresas asombrosas y thrillers emocionantes en las próximas semanas. Deja que GOAL te muestre el calendario completo del Seis Naciones 2026 y cómo puedes ver o retransmitir cada uno de ellos.

¿Cuándo se celebra el Seis Naciones 2026?

El Seis Naciones 2026 se celebra este año desde el jueves 5 de enero hasta el sábado 14 de marzo, con 15 partidos que se disputarán a lo largo de cinco fines de semana. Hay tres partidos por ronda, y todos los equipos juegan en cada una de ellas.

El torneo se juega en formato de liga, en el que todos los equipos se enfrentan entre sí. El equipo que ocupe el primer puesto de la tabla al final de la competición gana el Seis Naciones. Se consigue el Grand Slam si un equipo gana los cinco partidos del torneo, como hizo Irlanda en 2023.

¿Qué ha pasado hasta ahora?

El Seis Naciones 2026 se encuentra actualmente en su recta final, y ha sido un torneo de extremos. Nos acercamos a la cuarta ronda, con Francia como una fuerza imparable, mientras que otros gigantes se están recuperando de resultados sorprendentes.

Con Antoine Dupont de vuelta como capitán, Francia ha estado impecable. Derrotaron a Irlanda (36-14) y Gales (54-12) antes de enfrentarse a Italia. Actualmente tienen cuatro puntos de ventaja y parecen los favoritos para asegurarse el Grand Slam en la última ronda contra Inglaterra.

La mayor sorpresa del torneo se produjo en la tercera jornada, cuando Irlanda logró una histórica victoria por 42-21 sobre Inglaterra en Twickenham. Fue la peor derrota de Inglaterra en casa ante Irlanda, lo que llevó a Steve Borthwick a realizar nueve cambios en su equipo para el próximo viaje a Roma.

Italia comenzó el torneo con una impresionante victoria por 18-15 sobre Escocia bajo la lluvia en Roma. Desde entonces, Escocia ha remontado de forma notable, venciendo a Inglaterra en la Calcutta Cup y superando a Gales para situarse en segunda posición de la tabla.

Gales lleva actualmente una devastadora racha de 14 derrotas consecutivas en el Seis Naciones. Bajo un nuevo liderazgo, le ha costado encontrar el ritmo, aunque la semana pasada estuvo a tres puntos de ganar a Escocia.

Calendario del Seis Naciones 2026

Fecha Partido Lugar 5 de febrero Francia contra Irlanda Estadio de Francia 7 de febrero Italia contra Escocia Estadio Olímpico 7 de febrero Inglaterra contra Gales Allianz Arena 14 de febrero Irlanda contra Italia Aviva Stadium 14 de febrero Escocia contra Inglaterra Scottish Gas Murrayfield 15 de febrero Gales contra Francia Principality Stadium 21 de febrero Inglaterra contra Irlanda Estadio Allianz 21 de febrero Gales contra Escocia Estadio Principality 22 de febrero Francia contra Italia Estadio Pierre Mauroy 6 de marzo Irlanda contra Gales Estadio Aviva 7 de marzo Escocia contra Francia Scottish Gas Murrayfield 7 de marzo Italia contra Inglaterra Estadio Olímpico 14 de marzo Irlanda contra Escocia Estadio Aviva 14 de marzo Gales contra Italia Estadio Principality 14 de marzo Francia contra Inglaterra Estadio de Francia

🌍 Cómo ver el Seis Naciones 2026 en todo el mundo

En muchas partes del mundo, se puede ver el Seis Naciones de forma gratuita. Esto se debe a que el Seis Naciones goza de un estatus protegido en los países en los que se disputa, lo que significa que se retransmite en abierto por las cadenas públicas. Aunque actualmente no está claro si seguirá siendo así, la amplia cobertura gratuita del Seis Naciones 2026 sigue estando disponible.

País Transmisión en red 🇬🇧 Reino Unido BBC / ITV / BBC iPlayer / ITVX 🇮🇪 Irlanda RTE / Virgin Media / RTE Player / Virgin Media Play 🇫🇷 Francia France Télévisions / FranceTV streaming 🇮🇹 Italia Sky Sport / TV8 🇺🇸 Estados Unidos NBC / Peacock / FuboTV 🇦🇺 Australia Stan Sport 🇳🇿 Nueva Zelanda Sky Sport NZ 🇿🇦 Sudáfrica SuperSport

🛜 Cómo ver el Seis Naciones con una VPN

Si los partidos del Seis Naciones no se pueden ver en directo en tu zona o si estás de viaje, puedes utilizar una VPN para seguir la acción desde cualquier lugar. Una VPN crea una conexión segura para eludir las restricciones geográficas y acceder a tus servicios de streaming favoritos desde cualquier lugar.

Si no estás seguro de qué VPN elegir, te recomendamos ExpressVPN, pero también puedes consultar nuestra guía detallada sobre VPN para determinar cuál es la mejor para ti.